公務員請假以時計無法上路 試院擬解決方案

2018年10月18日 21:26 工商 崔慈悌

公務員的祖父母喪假天數，行政院與考試院看法不一，也讓公務員請假改以時計的措施遲遲無法上路。考試院會今天通過臨時動議，針對相關修法提出甲乙兩案，建議就有共識部分先實施或由兩院就喪假調整進行協商，全案最快下周二召開全院審查會敲定。

考試院今年7月通過「公務人員請假規則」，將休假從半日改成小時計、事假也從5日提高至7日，另外也將祖父母喪假自5天增至10天，全案在通過後送交行政院會銜。

不過因勞工的祖父母喪假只有6天，讓這項修法遭外界質疑是「公務員自肥」，行政院長賴清德也建議考試院不要輕舉妄動，最好維持原來的作法。

為免該議題拖延其他修正措施無法上路，考試院會今天通過臨時動議，針對公務人員請假規則涉及喪假調整部分，提出甲、乙兩案，預計最快下周二（23日）召開全院審查會審查，待通過後再送交行政院會銜。

考試院指出，相關修正案不僅涉及到喪假天數問題，更攸關公務人員請假和休假由現行「半日計」改為「得以時計」，現在卻部分條文兩院看法不同，就讓全案卡住無法實施。

為使相關措施能儘速上路，考試院會通過研擬甲乙兩案，甲案主要是建議兩院就草案有共識部分先發布施行，喪假部分等日後再調整；乙案則是建議喪假部分若需即時調整，應由考試院與行政院先行協商並獲共識後再辦理會銜作業。

(工商 )