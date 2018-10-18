賴揆指派政委陳美伶研擬台商返鄉行動方案

2018年10月18日 21:54 工商 張語羚

因應美中貿易爭端，部分台商有意選擇回台投資，行政院長賴清德今（18）日責成政委陳美伶，研擬一個歡迎台商回台投資的行動方案，內容包括土地、水、電、人力、人才與資金等面向，以協助台商回台，帶動經濟與薪資成長。

賴清德今主持加速投資台灣專案會議，聽取經濟部、勞動部、科技部等機關分別就「協助台商返台投資之推動進度與檢討」進行報告，期望掌握有意回台廠商之土地及人力需求，進而提供協助措施，活絡國內投資環境，以重塑產業供應鏈，厚植台灣未來產業發展實力。

賴清德強調，現在所面對的時空背景與過去經濟景氣低迷希望台商鮭魚返鄉情況不同，當時所採用的方法未必適用於今日，必須做更長遠的中長期規劃，要化被動為主動，解決廠商提出的需求，並把廠商吸引回來，建立「產業鏈」，才能對台灣有長遠的幫助。

經濟部表示，因應美中貿易衝突，已針對這波台商返台投資意願進行調查，也親訪多家廠商，目前明確表達有意願移轉部分產能回台，或進一步評估擴大產線的廠商，以網通、伺服器和自行車產業為主，而業者所遭遇困難主要聚焦於缺工及缺地。

有關用地需求，經濟部將透過「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」和「產業用地開發更新」三大策略加以因應，預計至111年可釋出1,470公頃。

短期政府園區立即可供應量共計415公頃，其中北部44公頃、中部167公頃、南部133公頃及東部71公頃，均將透過資訊系統公開給廠商做為布局參考，特別是透過閒置控管與優惠政策，強化中南部土地供給，讓廠商區域選擇更多元。

此外，科技部已成立專案小組，提供客製化專屬服務，且每一個投資案都有一位專屬的專案經理，提供用地、水電、環保、人才等服務。所有投資案件均專案列管，定期檢討成效，滾動調整因應作法。

(工商 )