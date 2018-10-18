微風信義＋松高 周年慶首日合攻3.5億元

微風百貨事業處副總經理高德璇（左）今早發放微風信義周慶開門禮給前100名消費者。（微風提供）

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微風信義周慶首日，贈獎處人潮滿滿。（微風提供）
微風信義邀Le Princes舞蹈表演，為周慶揭開序幕。（微風提供）
微風信義NIALAYA10.20限定經典船錨皮革手環，原價1萬2250元、特價7350元，限量各3條。（微風提供）
微風松高Texas Roadhouse周末六、日限定，慢烤特選牛肋＋鮮製配菜2道，每月銷出300份，1490元。（微風提供）
微風松高3D中空纖維冬被，原價3980元、特價990元，19日限量30件。（微風提供）

微風信義和微風松高今（18日）周年慶，首日湧3萬人，信義業績3億元較去年2.5億元高、松高5000萬元也較去年4000萬元多，雙館今年首日合攻3.5億元，較去年加總2.9億元增逾1成，可說是破紀錄。今年檔期共26天，雙館目標整體可達成12.7億元。

微風信義有Burberry、MM6、Mulberry、VERSACE JEANS等超過10家精品快閃店，首4日限定名品包款秒殺，餐飲有買1送1或半價，人氣也高；11時開門贈送前100名入館消費者者100份「NIALAYA隨身瓶」，7分鐘全數發送完畢。微風松高Converse x部落客Chiara聯名鞋款、NBA客製化商品買氣佳，限量50顆3D螺旋透氣枕加碼30顆，1小時售罄。

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