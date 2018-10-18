袁惟仁昏迷被女友發現 恐成半身不遂

袁惟仁目前仍住院觀察。(翻攝臉書)

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袁惟仁17日在上海跌倒昏迷送醫，經過手術後目前仍昏迷在加護病房觀察中，稍早台北演藝經紀交流協會發表聲明，說明他的病況，表示當時是袁的女友發現他跌倒通知經紀人送醫，而依有經驗醫生判斷，袁惟仁在醫治狀況都順利的情形下，有可能會半身不遂。

袁惟仁仍陷昏迷 出事送醫驚險瞬間曝光
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袁惟仁病況重點說明

一、據台北演藝經紀交流協會前任理事長趙少威告知王祥基，有關小胖最新醫治狀況。王祥基也請上海市台辦副主任李驍東關注此事，有任何之需要，將全力協助。

二、小胖目前有劇組人員、小胖的媽媽、姐姐也在現場照顧。

三、起因：袁惟仁是在上海錄製東方衛視「星動亞洲」電視節目與劇組住同一旅館，在旅館房間起床轉身摔倒，他的女友通知他的經紀人，立即請上海劇組人員緊急送往瑞金醫院

四、入院：因腦部出血點很多，需動手術，依規定手術必須要有直系血親簽字同意，但當時並無家屬在現場，最後以傳真方式，由家屬簽字完成院方動手術的規定。

五、瑞金醫院：

1.院長及相關醫護人員立即開手術會議，由權威醫生華留貫、孫青芳兩位醫師主刀，初步搶救成功，送入加護病房，關鍵在術後的八個小時觀察期，如腦部不再出血就可先脫離險境。

2.瑞金醫院院長非常重視這個手術，把能找到的上海腦外科專家都請到醫院，因腦部出血點太多，所以不敢輕易動刀，最後研究出治療方案才動手術。

3.腦瘤問題暫時無法解決，須視小胖恢復狀況，才能進行後續治療。

4.依有經驗醫生判斷，小胖在醫治狀況都順利的情形下，有可能會半身不遂，但希望一切能往最好的狀況發展。

六、感謝媒體好友的關心，將持續關切他的病況，大家為他禱告、為他集氣，盡快度過昏迷的危險期。

(中時 )

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