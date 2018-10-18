轟謝長廷「縮頭不給砍」卸責 鍾沛君槓王世堅

2018年10月18日 21:59 中時電子報 綜合報導

大阪辦事處長蘇啓誠不幸走上絕路，讓各界議論「誰是最後一根稻草」，因為日前才有不具名的綠營人士為謝長廷說話，直指「最大問題還是在大阪辦事處長身上」，日本各地辦事處長是公務員常任文官，考績歸外交部管，「在這樣情況下，這些公務員誰管你當駐日代表」。國民黨前發言人鍾沛君在政論節目「新聞深喉嚨」中，痛批民進黨「一路走來始終如一」，事情辦不好，第一招扯國民黨唱衰，第二招抹藍公務員「扯後腿」，鍾沛君直言軍公教實在很可憐，為執政的民進黨做事，「做得好是應該的，做不好就變內鬼」。

民進黨議員王世堅反駁，認為謝長廷已經一肩扛下這次救災不力的罵聲，鍾沛君當場吐槽，最大問題就是「謝長廷沒有要扛責任，而是叫大家來扛。」王世堅不服反問鍾怎麼可以這樣講，「謝長廷有連睡三天地板」認真處理，鍾沛君當場打臉王世堅，「謝長廷第一時間在發臉書護核食，還有對國內選舉指手畫腳。」鍾更進一步砲轟民進黨立委管碧玲的「輿論殺人說」，鍾直言「輿論從頭到尾要殺的都是謝長廷」，「只是他不願意把頭伸出來讓大家砍，只會一直躲。」鍾沛君要謝長廷別流了幾滴淚就當沒事，「晚上睡得著覺嗎?」

節目播出後，有網友酸王世堅真是個人才，一個頂六個，為了黨也要硬凹辯下去，還有人問謝長廷不是早該實現自己的承諾退出政壇了嗎，現在又害了一條人命，可以滾回家了吧，不少人痛心外交官之死，「因為駐日代表卸責」。

(中時電子報)