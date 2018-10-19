父子一同養魟魚 無聲交流感情更好

2018年10月19日 07:13 中時 周麗蘭

養紅魚是父子倆共同的話題。（周麗蘭攝）

「黑帝王魟」的欣賞美學是黑白分明，每一隻圖案都不一樣。（周麗蘭攝）

詩舜傑養「黑帝王魟」，行情最高曾達20、30萬元。（周麗蘭攝）

這是詩舜傑覺得最美的一隻。（詩舜傑提供）

詩舜傑也曾養過蘇卡達象龜，一雙兒女很愛陪象龜散步。（詩舜傑提供）

詩舜傑現在還養鸚鵡。（詩舜傑提供）

台大雲林分院物理治療師詩舜傑從小愛養魚，高中就養七彩神仙魚，大學畢業開水族館，水族館雖關閉了，但養黑帝王魟迄今。養魚，是他與父親的共同話題，兩人可以一起看魚幾小時，無聲勝有聲，感情更好。

詩舜傑從幼稚園就養寵物，國小養的種類多到數不清，國中對可以繁殖的動物特別感興趣，高中開始繁殖很難養的七彩神仙魚，「看到繁衍出後代會很高興」。

魟魚是高價魚種，詩舜傑大學畢業後以12萬元買一對小魟魚開始飼養配種。詩爸爸（詩進全）疼子，兒子從小養甚麼他就學養，養魟魚是父子最契合的興趣。

詩進全木訥，看魟魚在水族箱裡飄來飄去就很滿足，特地搬來沙發坐，一看三小時沒問題，連家人也笑父子是魚痴，把看魚當看電影一樣，只是不知道看到了甚麼！

父子倆的對話，連家人聽起來都覺得像暗號，「那隻背上有蝴蝶圖案的不吃」、「那隻93天了怎麼還不生」。

詩舜傑說，每一隻魟魚的花紋都獨一無二，黑白分明、銳利度高的越美，背部8字花紋越多的，因為諧音「發」的緣故，越受歡迎，以前大陸人曾高價來台灣買魟，從100萬元到幾十萬都有，近年行情已經跌很低。

詩舜傑高中時有個同樣愛好養魚的同學，選擇攻讀水產養殖系，而他選擇讀物理治療，他說如果現在有機會讀研究所，想讀水產養殖，應該不需要準備就可以考得上，他連對紅龍手術都會。

詩舜傑不久前還曾蘇卡達象龜，一雙兒女最開心，假日帶著烏龜到公園散步，經常是目光焦點。因為搬家之故，象龜已經轉手，由於太太不習慣貓狗，現在除了魟魚也養鸚鵡。

(中時 )