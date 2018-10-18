燦坤提早開賣iPhone XR Line購物享回饋5％

2018年10月18日 22:35 中時 石欣蒨

今年第二波全新iPhone即將在明（19日）開放預購，燦坤看好iPhone XR的價格優勢，早於今（18日）晚上7時開放預約iPhone XR，燦坤表示自iPhone XS系列於上月開賣後，首波全台銷量就破萬支，而此次迎來價格更好入手的iPhone XR，不僅提早今先開賣，也保證於首日可取貨，且享Line購物回饋5%。

而凡在燦坤快3網路商城預約iPhone XR，加申辦任一四大電信方案，資費免千元，即享4G上網吃到飽及網內免費，現折1萬3000元，再加碼送500元iPhone配件購物金，享12期0利率，31日前申辦門號再抽同款手機一支，而凡於燦坤快3網路商城預約，並在開賣當天至門市刷燦坤台新生活聯名卡購機，單筆分期滿2.5萬，登錄即加碼回饋限量百名2000還元金等優惠。

而燦坤另外也推出配件優惠，凡加購iPhone保護殼加保護貼，即送市價580元的蘋果認證MFi數據線一條，加購極速快充組、各式無線充電板、AppleTV、AirPods皆另有優惠，若持iPhone 舊機換新機，iPhone 7系列最高可折抵1萬2500元，iPhone 8最高更可折1萬9000元，iPhone X 最高折至2萬1000元，若想舊換新機的消費者即可把握機會。

(中時 )