夫妻結伴「能高安東軍縱走」婦高山症發作 命喪萬里池

花蓮、南投警消今早搭乘直升機至奧萬大山區搜救。（許家寧攝）

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50多歲的女山友被發現時已經身亡，預計明早直升機將遺體吊掛下山。（許家寧翻攝）

台北2對中年夫妻日前結伴進行能高安東軍縱走，1名婦人行經海拔2790米的萬里池疑高山症發作，出現昏眩癱軟，身體相當虛弱，由於山區沒有手機訊號，丈夫今天將她安置在獵寮，走至奧萬大登山口對外求救，不過傍晚警消尋獲婦人時已不幸身亡。

花蓮縣消防第二大隊指出，17 日中午獲報，一隊4人登山團日前從花蓮入山，原本預計15日自南投奧萬大下山，未料其中1名50多歲的女山友出現高山症狀、跌倒情況，造成行程延誤2日，山下的家屬感到有異，17日急忙向警消報案。

花蓮、南投警消昨日下午集結人力入山搜救，傍晚時得知沒有遇難的另對夫妻檔已拆隊並走出登山口，隔日一早便自行搭車北返。至於發生高山症的夫妻檔昨晚緩緩走到第二獵寮營地過夜，由於糧食不足、身體狀況衰弱的妻子，叫丈夫快出去奧萬大登山口求救。

丈夫今天下午手機對外求援時尚稱「太太狀況有好轉」跡象，花蓮、南投搜救聯隊下午5時在奧萬大南溪發現丈夫蹤影，不過丈夫與搜救隊趕赴獵寮時，妻子已不幸往生，一行人先行將遺體移動至萬大南溪，預計明早申請直升機吊掛下山。

花蓮第二大隊長王明忠表示，花蓮山區高山林立，位於白石山南側山坳處的萬里池，近來氣溫陡降，山區稀薄空氣、低溫及冷冽環境，容易產生急性高山病、高山肺水腫或出現高山腦水腫等症狀，若不進行給氧或降低高度等緊急處置，還可能有生命危險，民眾務必注意。

(中時 )

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