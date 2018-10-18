瑪麗亞凱莉狂飆海豚音 新歌首唱獻台灣

2018年10月18日 22:25 中時 潘鈺楨

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）睽違4年第3度登寶島，18日晚間8點25分在林口體育館獻唱。她以黃色亮片爆乳開衩禮服登場，展現瘦身有成的好身材，在〈Fly Away〉、〈Honey〉揭開序幕後，她用中文問候粉絲：「你好台北！」更放送10月才發行的新歌〈With You〉，相當獨厚台灣！

今年48歲的花蝴蝶唱紅多首膾炙人口的暢銷曲，〈Fantasy〉、〈My All〉等這次全都沒少。她時不時高喊「我要看見你們的手」吆喝歌迷拍手陪唱，還在〈Vision of Love〉前感性說：「這首歌是給你們的特別版本，你們感受到了嗎？台灣！」〈Emotions〉時招牌海豚音5度迴盪空中，每飆一次觀眾就響起熱烈歡呼聲，全場情緒沸騰。

演唱會期間發生一件小插曲，在演唱〈Touch My Body〉前花蝴蝶突然認真地講了一串『外文』，發現台下粉絲一頭霧水，她驚覺講錯話，趕緊解釋：「我試著要講中文，請人教我，他們教我錯誤資訊，我很努力了還是不會說你們的語言！」最後以〈Hero〉作為安可曲，結束了一個小時半的演唱會。

她1998年前在台北體育場演出吸引3萬人，2014年變成1.4萬，這次繼續等比遞減只來了7000人，不過花蝴蝶昨放送18首歌，4套服裝，搭配身旁舞群搔首弄姿，還是讓年齡層橫跨3個世代的歌迷興奮地不停尖叫，度過了心滿意足的夜晚。此次票房近3360萬元台幣，表演結束後唱片公司SONY MUSIC頒給花蝴蝶全台累積8500萬張實體數位「銷售成績成就獎」，她領完獎後直接前往下一站澳門，結束兩天一夜台灣行。

(中時 )