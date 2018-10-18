南方二重唱返溪頭開唱 替袁惟仁祈福

南方二重唱。(新視紀整合行銷提供)

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「2018竹文化節暨森林音樂會」將於11月9日起一連兩個周末舉辦系列活動，邀請到南方二重唱、沙沙小樂團、董事長樂團、文夏、官靈芝、亦帆、徐哲緯等歌手演唱，曾在溪頭演唱的南方二重唱表示：「重回溪頭演唱，真的很期待，因為空氣好，怎麼唱都覺得好好聽。」小南方林明樺也透露明年將出版旅行速寫書。談到好友袁惟仁，南方二重唱表示：「希望他一切平安。」

大南方閻宗玉表示：「我們從木船時期就認識，後來因為常在校園演出遇到才開始熟識，第一時間聽到他住院訊息很驚嚇，好在聽說手術很順利很替他很開心，希望他能盡快康復，因為他是大家的開心果，只要有他在的地方就會笑聲不斷。」南方二重唱與凡人二重唱兩組人馬早期都在金曲獎上廝殺，照理說是恨得牙癢癢的敵人，實際上私底下彼此非常惺惺相惜，且在音樂路上齊奮鬥。

美術系科班畢業的「小南方」林明樺，目前投身自己最愛的繪畫領域，今年年底將在新北市議會油畫個展，明年則是應出版社之邀，秋天將會出版旅行速寫書；「大南方」閻宗玉1年多前收掉經營19年的淡水餐廳，目前忙著家庭與照顧三個孩子，她笑說：「還好幾乎每個禮拜有演出可以舒壓。」想到再次前往溪頭演唱，非常開心，因為可以工作當度假。

(中時 )

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