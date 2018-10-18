新光三越信義周年慶 首日22萬人爆買美妝、家電

2018年10月18日 22:36 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地19日必買推薦，SK-II超肌因淨白活膚組，價值9330元、特價5940元。（新光三越提供）

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報新光三越台北信義新天地今（18日）周年慶勢如破竹，4店首日湧22萬人，單日業績9.8億元，較去年增近3％，來客數、業績雙破新高。今早7時已有人排隊搶限量明星美妝組，SK-II青春緊緻組、青春面膜組，ESTEE LAUDER明星金三角超值組、No.1超級精華發燒組與資生堂東京櫃美麗趁早組共2500組1小時內掃光，首日各品牌共銷破萬組特惠組。

超夯的粉底液各品牌相關系列單品開店1小時內熱銷3000瓶，首日共賣破1萬2000瓶，底妝冠軍雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底最熱銷；獨家的LA MER奇蹟煥采氣墊粉霜、獨家首賣的肌膚之鑰奇幻夢遊蜜粉餅等頂級氣墊獨家新品，共熱銷6000顆；skm pay限定的MOROCCANOIL摩洛哥油限量300組1小時完售。

因氣溫提早轉溼涼，PHILIPS抗敏清淨除溼機、三菱日本原裝智慧型變頻除溼機、Panasonic清淨除溼機等品牌銷售破百台；被胎下殺2折起銷破千件，各類外套賣超過千件。

空汙議題持續延燒，首日限量推出的dyson智慧空氣清淨機TP04開店即刻秒殺；大螢幕影音視覺享受的高畫質電視SONY 4K超極真LED液晶電視X9000F 65吋備受市場看好，預計周慶檔期間可熱銷百台。

(中時 )