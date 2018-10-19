陸龜玩家變直播賣家 桃花島輝哥鍾愛豹紋

2018年10月19日 08:17 中時 劉宥廷

戴藤輝指出，現在外頭流行遛陸龜，依照每個人的需求去選擇適合的陸龜，陸龜主要為草食性動物，帶去公園還可以順便除草。（劉宥廷翻攝）

戴藤輝指出，陸龜都是很稀有，市面上能飼養販售的陸龜絕大部分都是屬於2級保育類的動物，只要擁有合法的進出口證明文件，就能合法飼養。（劉宥廷翻攝）

家中曾飼養上百隻陸龜的戴藤輝原本是個小玩家，剛接觸時僅在網路社團購買了人生中的第一隻陸龜，做了許多功課且越養越多，還養出心得，甚至在網路上開設桃花島兩棲爬蟲工作室，變成直播賣家，與愛龜同好分享養龜經驗。

戴藤輝指出，現在外頭流行遛陸龜，依照每個人的需求去選擇適合的陸龜，陸龜主要為草食性動物，帶去公園還可以順便除草；但陸龜都是很稀有，市面上能飼養販售的陸龜絕大部分都是屬於2級保育類的動物，只要擁有合法的進出口證明文件，就能合法飼養。

戴說，養過許多品種陸龜，最鍾愛就是豹紋陸龜，牠們成長像是女大十八變，每隻陸龜身上所綻放出來的紋路都是獨一無二的，而這種獨特性是許多陸龜所沒有的，而且體型適中大約在40至60公分，因產區的不同，甚至還有小型的豹紋陸龜成體才20幾公分。

戴叮嚀，飼養豹紋陸龜必須要注意環境通風，溫度控制在28至32度間，如果環境過熱容易導致熱衰竭，不要讓龜直曬在陽光底下，盡量有掩蔽物可以遮陽；另龜的腸胃系統較差，避免水份過高的菜葉就像高麗菜、大陸妹等，容易造成腹瀉，也必須注意纖維質的攝取讓食材多元化。

(中時 )