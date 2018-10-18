農業保險擬提高補貼 農委會拚十年60％投保

2018年10月18日 22:37 中時 游昇俯

立法院經濟委員會18日邀請農委會副主委陳吉仲進行推動農業保險專案報告，並備質詢。陳吉仲表示，農業保險法上路後，政府補貼保費以五成為原則，試辦初期，某些品項會嘗試拉高補貼至3分之2，以提高投保意願；並且，目前保險覆蓋率僅6%，農委會也力拚明年達到10%，十年能夠達到60%。

陳吉仲表示，農委會試辦農業保險，至9月底，累積投保件數1萬1276件，投保面積近2萬公頃，但由於這項政策需要農民自掏腰包，保費偏高，因此投保覆蓋率不高；他說，台灣農民七成是兼業農、三成專業農，專業農所得全部來自農業，投保意願較高，兼業農投保意願低，因而影響投保比率。

朝野立委包括莊瑞雄、王惠美、林岱樺、曾銘宗等人，均關心農業保險覆蓋率偏低狀況。在回應王惠美質詢時，陳吉仲談到，為提高保險覆蓋率，農委會正推動農業保險設立專法，專法正在行政院進行審查，院長已宣示這會期會送到立法院。

立委曾銘宗則提醒保費補貼對農民投保意願的重要性，他說，中國大陸補貼達8成5，日本40%到68%，美國則是62%，台灣相比算少。對此，陳吉仲表示，目前農委會補貼3分之一，地方政府補貼3分之一，地方政府未加碼的，農委會才補助到2分之一，實施專法後，將以補貼五成為原則。

但曾銘宗認為，補貼五成推動加保很困難，高價值品項「絕對推不動」，建議試辦初期應拉高到75%，等上軌道後再遞減。對此，陳吉仲表示，非常同意，會先試辦某些品項補貼3分之2。

至於未來農業保險是否強制投保，陳吉仲則說，農業保險法有明訂，屬於配合政策需要的項目就採強制性，其他採自願性；例如糧食米產銷專區裡的水稻，有擔負糧食安全的公共性質，將採強制性；一般稻米，或有市場利潤的品項，就交給市場決定。

他並說，目前保險覆蓋率6%，希望專法這會期通過，明年能達到10%，同時啟動保險基金，目標五年達到30%，十年若能像日本達到60%，這項政策就算成功了。

(中時 )