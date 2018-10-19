競選不喊凍蒜...小野陪柯P拚選戰：蹚渾水也要走完 

2018年10月19日 00:01 中時電子報 吳佳晉 /編輯整理、撰文/ 今周刊唐筱恬 /編輯整理、撰文/ 今周刊唐筱恬

小野與柯文哲兩人，看似性格南轅北轍、毫無交集，其實兩人40年前就結下師生緣分。當時柯文哲十八歲，是剛入陽明醫學院的大學新鮮人；而小野28歲剛退伍，是一位熱血實習教師，也是柯文哲生物實驗課的助教。

後來小野陸續受台北市邀請，擔任台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長，與市府團隊有所互動。小野形容自己是柯文哲的「 keeper（守護者）」，不時會傳簡訊對柯文哲「囉唆」，給予發言、市政上的建議。

其實四年前，柯文哲有意邀請小野進入競選團隊，但被不想沾惹政治的小野一口拒絕。今年八月中，小野收到柯文哲簡訊詢問：「你什麼時候有空，我要去拜會你。」天性敏銳的小野對於柯文哲的難得多禮，就猜到柯文哲要請他擔任總幹事。不過，這一次他沒有考慮太久，「這次要出來改變世界，就算是蹚渾水，也要陪他走完這段路。」

「當年國民黨一黨獨大，歷經好幾年才被翻轉，但台灣也隨之被藍綠意識形態所綁架，選民非藍即綠；而上次柯文哲能以無黨派選上，即證明一股不受意識形態左右的新公民正在誕生。唯有這股力量持續下去，台灣才會好。」小野答應得爽快，是對台灣公民力量有期許。

競選不會喊凍蒜

拋開傳統 讓公民力量持續

在小野眼中，文化不是首長帶頭去看電影、聽音樂會、蓋文化中心，而是真正深入台北市的每個角落。他為柯文哲辯護道：「過去台北市巷弄停滿了機車，自從柯文哲劃設人行步道後，巷弄變得乾淨、寬敞；拆除忠孝橋引道讓一級歷史古蹟北門重見天日，這些全部都是文化。」未來小野將以「文化在野、文化最上位」兩大概念，凝聚文化人意見，再度向台北市提出一份新文化白皮書，將民間文化力量導入市政。

放眼每一場選舉，坐鎮競選總幹事的人，不是身經百戰，就是能在地方呼風喚雨、替人抬轎，但小野認為柯文哲團隊不一樣，需要的是「溝通者」。他觀察到柯文哲的競選團隊成員來自四面八方，而且柯文哲沒架子，每一個團員在開會時都能炮火隆隆、暢所欲言。

當競爭對手的大型看板，高掛在市區心臟地帶，小野與團隊採取因應策略的第一步，反而是與團隊拋開傳統，以不造成市容負擔的方式，用文化繪本製作政策白皮書，放在咖啡廳、書店等地供人閱讀。「這是團隊們一起想出來的。」小野謙虛不居功地說。

說故事、辦嘉年華會

把選舉變成新文化運動

眼前台北市長選戰的下一步策略呢？小野老實說，柯團隊標榜小額選舉，經費真的才只有四千五百萬元，光是支付人事開銷、辦公室租金、網路費等，就快不夠用，上次就連與柯文哲在咖啡廳直播，「柯文哲都還在問，這會不會很貴？」他們沒辦法一口氣燒幾百萬元辦造勢活動。

因此小野預告，柯團隊未來選舉活動一定走簡約樸素風，甚至想打一場「公民論壇式的選戰」，不耗人耗錢、不惡意攻擊對手，強調市民走出來參與，提供市政意見，相信柯文哲連任，台北能做得更好。

上一場選舉，非典型政治人物柯文哲締造政壇奇蹟，而這次他請來非典型競選幕僚的小野，是否能照舊激起漣漪，一如小野的寫作人生總是不斷冒險、衝撞傳統，革命這個世界，外界也在等待答案。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1139期)。

(中時電子報)