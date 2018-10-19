惡整約砲女孩影片網紅道歉又遭轟 網：左手教男怎麼約砲，右手勸女不要約

YouTuber Bump為惡整約砲女孩影片解釋並致歉。(翻攝自youtube)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

YouTuber「Bump男人幫」，日前發布了一支實測約砲女性的影片，影片2名男子透過約炮APP，把一名女子約到旅館，並在房間裝設攝影機，女子洗好已經在床上時，男子突然用刮鬍泡狠砸對方，還大喊：「射爆妳滿臉！」、「好好的女生，保護好自己的身體啦！」，影片引起網友憤怒砲轟，17日他們緊急上傳新影片，除了解釋這支影片想傳達的想法是正面的只是希望女生好好保護自己，同時也向社會大眾道歉，但網友們仍批評：「噁心」。也有網友質疑：「你們左手教男生們如何約炮，右手勸女生不要約炮」約炮男生嗎？

該「「實測！約炮竟然這麼容易！在旅館惡整隨便的女孩！」在12日上傳到臉書及YouTube頻道後，引起網友猛烈砲轟，由於影片爭議太大「Bump男人幫」才連忙將該影片下架，並在昨發布道歉影片，Bump解釋「約炮有一定的危險性」，他個人「是支持重視自身性需求」這件事情，事後也有影片中的女生道歉並說明自己拍攝影片的動機，取得認同與支持才上架影片，女方不但稱「很有意義」還覺得好笑。

道歉影片發布後，網友們的怒火不減反增，紛紛留言：「事後硬掰而已。稍微瀏覽一下這頻道的其他影片，就覺得一點都不意外了，充滿歧視和謬論的地方。﻿﻿」、「很噁,還公開約砲女性的名字,繼續努力檢舉你們的頻道﻿」、「憑什麼教訓女生、雙重標準、噁心﻿」。

(中時電子報)

日AV網公布2018數據 男最愛熟女 … 小雜貨店一夜被竊八千元 警追了2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。