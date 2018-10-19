惡整約砲女孩影片網紅道歉又遭轟 網：左手教男怎麼約砲，右手勸女不要約

2018年10月19日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

YouTuber「Bump男人幫」，日前發布了一支實測約砲女性的影片，影片2名男子透過約炮APP，把一名女子約到旅館，並在房間裝設攝影機，女子洗好已經在床上時，男子突然用刮鬍泡狠砸對方，還大喊：「射爆妳滿臉！」、「好好的女生，保護好自己的身體啦！」，影片引起網友憤怒砲轟，17日他們緊急上傳新影片，除了解釋這支影片想傳達的想法是正面的只是希望女生好好保護自己，同時也向社會大眾道歉，但網友們仍批評：「噁心」。也有網友質疑：「你們左手教男生們如何約炮，右手勸女生不要約炮」約炮男生嗎？

該「「實測！約炮竟然這麼容易！在旅館惡整隨便的女孩！」在12日上傳到臉書及YouTube頻道後，引起網友猛烈砲轟，由於影片爭議太大「Bump男人幫」才連忙將該影片下架，並在昨發布道歉影片，Bump解釋「約炮有一定的危險性」，他個人「是支持重視自身性需求」這件事情，事後也有影片中的女生道歉並說明自己拍攝影片的動機，取得認同與支持才上架影片，女方不但稱「很有意義」還覺得好笑。

道歉影片發布後，網友們的怒火不減反增，紛紛留言：「事後硬掰而已。稍微瀏覽一下這頻道的其他影片，就覺得一點都不意外了，充滿歧視和謬論的地方。﻿﻿」、「很噁,還公開約砲女性的名字,繼續努力檢舉你們的頻道﻿」、「憑什麼教訓女生、雙重標準、噁心﻿」。

(中時電子報)