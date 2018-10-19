袁惟仁鬼門關前走一遭 慎防三高、「腦動脈瘤」不定時炸彈

2018年10月19日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

資深音樂人袁惟仁昨天（10月17日）驚傳在上海跌倒導致腦溢血，意外在腦部另一側發現腫瘤，情況一度相當危急，所幸經過手術，目前已暫時逃離鬼門關。但這次緊急事件也讓人訝異平日看來無恙的袁惟仁，怎會突然陷入險境？令周遭親友相當擔心，前妻陸元琪更不計前嫌，帶著女兒前往上海照顧袁惟仁。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，腦溢血也就是俗稱的「出血性腦中風」，兩大危險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）及腦動脈瘤。由於血管硬化與肥胖、三高及抽菸有關，不難讓人將它與腦溢血的發生聯想在一起。

但容易讓人忽略的腦動脈瘤卻猶如不定時炸彈，事前很難發現，一旦破裂引發腦溢血就很可能奪命。國內伊林名模王亭又就是腦動脈離破裂，搶救不治，過世時僅41歲。

（腦中風主要有兩種型式，包括出血性腦中風（腦溢血）及缺血性腦中風。圖片來源：李文譯）

三高、血管硬化 容易同時引起出血性及缺血性腦中風

錢政平指出，腦中風有兩種型式，一種是「出血性腦中風」，顧名思義就是血管破裂引起的中風；一種是「缺血性腦中風」，屬於血管堵塞引起的中風。而三高都有可能造成兩種型式的腦中風。

醫師解釋，三高容易造成血管硬化，一方面血管變硬，另一方面血管也容易堆積髒東西，例如膽固醇、鈣化斑塊。上述情況可能引發兩種後果，如果血管完全被堵住、血流無法通過，就可能導致缺血性中風；如果比較硬的血管再配上高血壓，就可能讓血管破裂，引起出血性中風。

腦動脈瘤平時沒症狀 一旦破裂、腦溢血恐搶救不及

不過，出血性腦中風還有一個潛在的危險因子，就是「腦動脈瘤」，它不像三高引起的血管硬化容易隨年紀增加而提高發生機率，實際上有65%腦動脈瘤的患者與三高無關，很多案例是年輕人因先天性血管異常造成。

錢政平解釋，腦動脈瘤並非一般人認知的腫瘤、癌症，而是血管比較脆弱，鼓起來形成一個包。先天性血管異常造成的動脈瘤，有可能隨著年紀增加、血壓升高，愈來愈大而破裂，動脈瘤也可能因為後天血管硬化，血管變得有硬、有軟，軟的地方就可能慢慢形成動脈瘤，假以時日便破裂，引發腦溢血。

而動脈瘤的血管壁相當薄弱，血流的壓力往往會造成動脈瘤破裂，尤其在緊張、情緒激動、工作壓力大、季節交替天氣忽冷忽熱時格外容易破裂。

醫師指出，根據統計分析，約1～2%的人腦部會發現動脈瘤，國外統計最高甚至到達4%的比例。最讓人擔心的是，無論先天或後天，大多數腦動脈瘤平時沒有任何症狀，通常得等到腦動脈瘤破裂才會發現，但一旦發生時往往已經來不及。

除了平常有不明的頭痛要注意外，只有極少數的案例剛好動脈瘤位置影響到腦部功能，可能出現一些徵兆，例如性情改變、視力模糊、嗅覺喪失，但患者或家屬也不一定會警覺到跟腦動脈瘤有關係。

（大多數腦動脈瘤平時沒有任何症狀，通常得等到腦動脈瘤破裂才會發現，但一旦發生時往往已經來不及。圖片來源：shutterstock）

預防腦中風兩關鍵──控制三高、定期檢查

錢政平表示，雖然不清楚袁惟仁是因為跌倒、頭部猛力撞擊，造成血管或動脈瘤破裂而導致腦溢血，還是先發生腦溢血才昏迷跌倒；但可以知道的是，腦溢血也有一些方法可以預防，包括控制好三高問題，並且根據自己的年齡、家族與健康狀態來判斷，定期透過磁振造影（MRI）或頭頸部超音波進行檢查。

中國醫藥大學生物醫學研究所講座教授的許重義教授曾指出，一項國外流行病學研究曾長期追蹤十萬名受試者，結果顯示，當血壓每降低10個毫米汞柱（mmHg），中風的風險可減少一半。

《康健雜誌》過去也整理出預防高血壓，專家們提出5件非做不可的事：

1. 控制體重：研究指出，體重每增加1公斤，血壓會上升1mmHg，保持適當體重格外重要。

2. 少鹽：鈉的攝取量過多時，會使水分滯留在體內，導致體內水分失衡，增加血壓與心臟負擔，罹患高血壓的比率相對提高。

3. 多喝水：除了攝取足夠水分，平常也要多吃蔬菜水果，增加膳食纖維，減少便秘，否則排便時會因為用力而使得血壓上升，有人因此發生腦中風。

4. 多纖維、少油、少脂肪：能避免膽固醇過高。當膽固醇與血液中的蛋白質結合，形成脂蛋白，再隨著血液循環滲入血管壁，逐漸沉澱使得血管變狹窄且形成動脈粥狀硬化，血壓也跟著升高。

5. 睡眠充足：長期睡眠品質差，血壓容易偏高，建議不要熬夜，並減輕工作或生活壓力，設法讓自己夜夜好眠，睡眠良好就可使高血壓正常。

6. 不抽菸、多運動：「年輕人缺血性中風，九成以上有抽菸，」台北榮總神經血管病科主任胡漢華觀察，許多人年紀輕輕就中風，血管內亂七八糟，檢查沒有糖尿病或高血壓病史，一問，原來是老菸槍。

(中時電子報)