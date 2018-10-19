走路會胸悶...血管多已塞到90％以上！別忽略心臟3種警告

圖／鄭佳玲

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中時電子報
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人們對心臟病有太多的誤解，以為發作的症狀就是胸痛，卻忽略其他心臟發出的求救訊號。

許多人對於胸悶沒有警覺，以致很晚才被診斷出心臟病。「但他們回想才發現症狀出現很久了，因為只持續幾秒鐘，往往忽略嚴重程度，」台大醫院心臟內科主治醫師王宗道沉痛地說，「女性的表現更不典型，出現疲倦感、失眠、焦慮等不同於心臟病發作的症狀，所以女性死亡率往往更高，因為通常發現時都已經是晚期，治療效果會比較差。」

將求救訊號謹記在心：

狹心症（心絞痛）

在休息、上下樓梯、搬重物、快走等運動過程中，感到像石頭壓住般的胸悶、透不過氣，持續短暫幾秒鐘到數分鐘，休息可好轉。

「冠心病平時沒有症狀，大約要到血管阻塞70％後，才會在活動後感到悶，通常休息一下就好了；如果連走平路都不舒服，血管多已塞到90％以上，」王宗道說明。這時因為血管嚴重堵塞，從有胸悶症狀到突發心肌梗塞的時間可能很短，因此一旦出現胸悶症狀，就應立刻就醫檢查。

急性心肌梗塞

胸前有劇烈壓迫感，有如百斤大象踩在胸前的悶痛，甚至會轉移到左肩、下巴、手臂，可能伴隨著喘、噁心感或冒冷汗。

因為年齡、性別，心臟病症狀也會不同。30～50歲患者通常有劇烈胸痛；50歲以上常是喘、意識改變、上肢疼痛、昏倒、全身無力；80歲以上則可能沒有胸痛，卻出現肚子痛、噁心、嘔吐的症狀。

「對於年紀大的患者，急診醫學認為只要是腹部以上的疼痛，都需要將心肌梗塞列入可能之一，」振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群提醒。一旦發生了上述狀況，必須立刻送醫。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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