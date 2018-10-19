洗衣水溫維持「這區間」 除臭效果、洗劑溶解力最強

2018年10月19日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

你真的會洗衣服？！水溫越高，洗滌效果越好？直立式、滾筒式洗衣機，各有專用的洗衣精？又多久洗一次洗衣機？⋯⋯洗前除了要分色、分類外，還有許多的小秘訣，了解這些才能讓衣物真的變乾淨。

「洗得乾淨，又不傷衣料，洗衣機的操作是個學問，」生活魔法家、家事達人陳映如指出，千萬不要以為把髒衣物丟進洗衣機按、下按鈕，髒污就會自動消失，越洗越白。

只要浸泡5分鐘 洗淨加倍

洗之前先用刷子把衣服上的污漬，用力刷乾淨，當然會去除髒污，卻可能傷了衣物，「想洗乾淨，先浸泡5～10分鐘，」陳映如說，局部髒汙如領口、袖口、貼身褲等，將洗衣精直接倒在髒污處，稍微輕刷、靜置一會後再浸泡，因為洗衣精濃度高，相對地去污力強，就可以不費力地去除汙漬。

水溫呢？利用溫水（30～40度）不僅除臭效果好，洗劑的溶解力也較強，尤其是洗衣粉在冬天、冷水的情況，粉劑反而不易溶解，洗後偶爾會發現衣物上還有洗衣粉顆粒殘留。

當然，越高的水溫洗淨效果越強，不過，蛋白質的污垢，如血液、乳製品等，很怕遇到熱水，只要水超過四十度以上，髒污就會凝結在布料的纖維裡，反而會洗不乾淨，陳映如也提醒太高的水溫，可能會有褪色、縮水等現象，到底適合多少水溫，總之，在洗之前記得看一下洗滌標示，例如標示「30℃」表示只能用30度的水溫清洗。

不一樣的水溫 不一樣的功效

圖/康健雜誌

善用洗衣機 不同的洗程

除了事先浸泡、水溫調控外，利用洗衣機的各種洗程，如床單、被套等選擇「大件衣物」；夾克、大外套等則是「厚重衣物」；針織衣物、毛衣等即「柔洗」，「快洗」除了因為趕時間，或著只是穿過如睡衣、剛買的衣物，不是很髒的情況下，都可以利用快洗鍵，稍微洗過就可以。如果不想加入洗滌劑，則可以使用「清洗與脫水」的洗程。

常見的「標準洗」則會根據偵測到洗滌物的量，自動調整水位、水流、時間。

洗滌劑怎麼選？

「很多人會問，到底要買洗衣精、洗衣粉還是洗衣紙好？」陳映如說，東西好壞是要看成份，不是長相，挑選洗劑有幾項原則：

・環保標章：有政府幫忙把關，安全多一道保障。

・PH值：選擇6～8偏弱鹼性，洗淨效果較佳。

・季節性：洗衣粉、洗衣精，基本上是沒有太大的差別，只不過，在冬天要留意洗衣粉是否完全溶解；「液體皂」在水中溶解力低，尤其是硬水的環境，容易形成皂垢。選用「液體皂」前，要先了解居家生活環境的水質。洗衣紙雖然方便，每次使用就是一張，無法依造衣物量的多寡做微調，除非願意勤勞點，隨著衣物的多寡而增減。

直立式、滾筒式哪種好？

此外，至於哪種洗衣機好，其實各有優點。直立式洗衣機，價格較親民，衣物的容載量也較多，較不用分批洗、省時但耗水。滾筒式則省水，洗得較乾淨，比較不傷衣物，但容載量少，費時，此外，還得蹲下拿取衣物，對長輩、膝蓋不舒服者，使用上可能較不方便。另外，滾筒式的門是往外開，也需要較大的容納空間。

至於，洗衣精的選擇是否不一樣？陳映如建議，使用滾筒式洗衣機盡量選擇低泡沫的洗劑因為太多泡沫會影響機器的正常運作，反而洗得不乾淨。

最重要的是，不論你用哪一種洗衣機，記得定期使用洗衣槽的清潔劑，清洗，原則上不要超過2～3個月。有些洗衣機會有濾網專門收集棉絮，這些濾網，也要每週清潔。每次洗完後，記得不要急忙著把蓋子蓋上，裡面殘留的水分不易蒸發，容易加速細菌、黴菌滋生。

說了那麼多關於洗衣物的小學問，請記得洗完衣服要即時拿出來晾乾，放在裡面也容易有滋生細菌。

(中時電子報)