農友傷心談菜價 驚爆吳音寧竟是韓國瑜暴紅推手

2018年10月19日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜從不被好看到掀起「韓」風潮，TVBS最新民調出爐，韓國瑜竟以7%的支持度領先民進黨的陳其邁，讓國民黨在高雄的氣勢扶搖直上！就連原高雄縣區域，韓國瑜亦有可觀支持度，一位農友上政論節目《關鍵時刻》談到菜價漲跌問題，讓人驚覺原來現任北農總經理吳音寧竟是韓國瑜暴紅的地下推手。

高雄農民黃志宏在節目上告訴觀眾，他是在高雄鳥松種地瓜菜，現在一公斤菜價10元以下，以前可以到20元到30元。尤其在這二年北農拍賣價格掉的比較多，目前，工資、肥料、農藥都在漲，菜價都沒漲，農民付出沒有得到相對收入，為什麼不站出來(支持韓國瑜)？因為韓國瑜當北農總經理時，他的地瓜菜一公斤有拍賣到110元，而今年水災過後最高僅到60元左右，我們農民都會聊到這個價格問題。所以，我們農民選擇支持韓國瑜的比較多。

節目來賓中華農企發展協會副秘書長林裕紘分析指出，韓國瑜開始出任北農總經理時，北農拍賣平均菜價1公斤25元，到民國105年平均菜價提升到1公斤35元。韓國瑜被北市民進黨議員逼走後，北農總經理由吳音寧接任，平均菜價反而從1公斤35元跌到25元。農民收入不升反跌對民進黨的失望更重，他碰到一位農友生氣地表示，吳音寧如果敢到西螺、崙背，要拿某個東西潑她。

吳音寧接任北農總經理兩年把農民搞窮了、搞怒了。真巧，韓國瑜被國民黨派去沒人敢去的高雄參選市長，韓國瑜在北農4年任內中南部農業人脈全活起來、動起來。吳音寧竟是韓國瑜暴紅的地下推手，真是天機難測！

(中時電子報)