中日海下較勁 潛艇互探後院

2018年10月19日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

093B型攻擊核潛艇今年1月11日進入釣魚台鄰接海域

雖然日本首相安倍晉三下周即將訪問北京，但雙方在海下的較勁絲毫沒有放鬆。

《日經亞洲評論》18日指出，中日為了搶占海下優勢，互相在對方後院展現潛艇戰力。最近東京首度宣布，在南海進行水下軍演，而解放軍去年也曾在日本海參加俄羅斯演習。

上個月28艘俄羅斯軍艦從鄂霍次克海進入日本海向北航行，而日本軍事專家密切觀察了它們的行動。其中特別引起他們注意的，就是用來協助潛艇的「別洛索夫」號（Igor Belousov）海上搜救船。

而解放軍明白，在救援潛艇這方面，他們仍落後美國海軍和日本海上自衛隊，需要致力加以改進。一名熟知日本國家安全事務的消息人士透露，解放軍可能派潛艇赴日本海與俄軍演訓，或是不久將這麼做。

分析指出，北京自今年稍早未獲邀參與美軍領導的環太平洋軍演（RIMPAC），一直在設法向其他國家學習潛艇援救技術。而俄羅斯就自然成了學習夥伴，解放軍9月底參加「東方-2018」（Vostok-2018）聯合軍演，而這是自蘇聯時代以來，在俄國領土上規模最大的一場軍演。

回顧2017年9月，當俄羅斯在日本海舉行海上軍演時，解放軍派了一艘潛艇搜救船參加。因此專家認為，北京可能派潛艇到同一區向俄國海軍學習。

儘管龐大的航母和隱形戰機最受注意，但如今改變海上戰略遊戲規則的其實是潛艇。分析指出，日本海上自衛隊能準確偵測通過附近海峽的潛艇，但鮮少炫耀，對這追蹤力始終祕而不宣。此外，分析認為，解放軍忙著打造航母，但需要潛艇護航，以有效發揮戰力。

就規模來說，解放軍約有60艘潛艇，遠超過日本的22艘。但分析指出，無論在作戰能力，或是靜音潛航上，一般公認，日本潛艇都遠超越解放軍。

而東京之所以不尋常地宣布，在南海舉行潛艇演習，其實旨在向北京，還有鄰國發出明確的訊息，那就是：萬一中日真的在爭議海域爆發衝突，解放軍潛艇將無法全身而退。另一方面，東京似乎也在向華府證明，它能協助美國，在南海牽制中國潛艇。

(中時電子報)