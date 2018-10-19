亞青足U19錦標賽 中華首戰1比3不敵印尼

2018年10月19日 00:09 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣相隔44年再度打入亞青U19足球錦標賽，中華隊於18日晚間首戰地主印尼，下半場雖因解圍失誤先丟1球，但兩分鐘後就由前鋒王仲禹扳平，可惜隨後被印尼自由球第二波攻勢得手，最後氣力放盡，以1比3吞敗。

中華隊戰績1負、淨勝球負2，占於A組敬陪末座，下役將於21日對陣1勝的阿拉伯聯合大公國。阿聯首戰以2比1力克卡達。

效力於英超水晶宮青年隊的沈子貴（右）遭到印尼嚴防。（中華足協提供）

中華U19代表隊以去年資格賽陣容為主要班底，還徵召了混血好手沈子貴、胡高爾、岳明峰，唯首戰僅沈子貴列入先發11人。開賽後中華隊門將李冠霈擋住印尼猛攻，上半場以0比0戰平。

第51分鐘印尼左路傳中，替補上場的後衛胡高爾清球失誤，讓效力於波蘭職業隊的艾吉（Egy Maulana Vikri）兵不血刃首開紀錄。所幸中華隊兩分鐘後立刻還擊，黃俊聞右路突破橫傳，王仲禹面對門將出擊仍勁射破門，追平比分。

第63分鐘，中華隊換上台灣、瑞典混血好手岳明峰強攻，可惜沒能突破，第70分鐘印尼左前場低平自由球吊入禁區，李冠霈撲出將球打到遠柱，恰好被韋坦（Witan Sulaeman）頭槌破門。終場前艾吉「梅開二度」，也鎖定最終比分。

(中時電子報)