泰國BL劇「KK夫夫」小鮮肉12月將來台辦粉絲會

2018年10月19日 02:48 中時 洪秀瑛

Max（右）與Tul。（CHOCO TV提供）

Max（右）與Tul將來台辦見面會。（CHOCO TV提供）

Max（右）與Tul將來台辦見面會。（CHOCO TV提供）

泰國BL劇《醉後愛上你2》，Knock（Tul飾）&Korn（Max飾）這對「KK夫夫」在台灣累積超高人氣，CHOCO TV獨家跟播，兩人開心宣布12月16日將來台與粉絲相見歡，並提前度過聖誕節，兩人搞笑擺出凶狠表情，連3次提醒大家不要忘記！這也是《醉後愛上你》第2季開播後，台灣成為首場海外粉絲見面會。

兩人得知即將來台灣，迫不及待分享對台灣的期待，會中文的Tul還不忘分享自己有個中文名字叫吳旭東，還有「東東」這個暱稱，要大家可以叫他「東東」拉近距離。來過台灣的Tul說：「我很喜歡吃火鍋，也很喜歡士林夜市、九份，之後想去高雄、日月潭、墾丁。台灣很方便吃、方便買、還可以一直喝咖啡。」印象最深刻的是台灣人都很友善。Tul去年就曾以私人行程走訪台灣，並承諾2018年有機會再來台灣，他一直沒忘過這個約定，如今真的兌現，最令人開心的事，是將與Max一同來台灣會粉絲。

Max也說，對於台灣的第一印象就是偶像劇《流星花園》，他還現場演唱一小段主題曲〈流星雨〉，「小時候會跟全家人一起看F4，還要幫姊姊拼言承旭的拼圖。我都會問他們來自哪裡？得知是台灣後，對台灣也特別有印象」。他很想去九份，因為自己喜歡傳統文化。聽聞《醉後愛上你2》在台灣受到很多粉絲喜愛，他也表達感謝之意，「原來不只在泰國，在海外還有這麼多人認識我們，對我來說是個很好的禮物。大家拍戲都很認真很投入，我們希望可以做出好的作品回饋給大家。」

Knock（Tul飾）&Korn（Max飾）在2016年演出泰劇《惡魔的浪漫》，飾演男男CP配角，雖戲份不多，卻受喜愛，粉絲還幫他們取「KK夫夫」稱號。2017年單獨推出Korn & Knock的前傳故事《醉後愛上你》，兩位主角顏值高，在劇中不時秀精壯身材，親熱床戲也很自然到位。除泰國外，也在馬來西亞、大陸、菲律賓舉辦粉絲見面會。

(中時 )