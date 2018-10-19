新北》白珮茹暢聊13年民代甘苦談　從政成績單有目共睹

2018年10月19日 07:09 中時 宋原彰

從政13年的市議員白珮茹今年再度參選連任，聊起從政甘苦談，她說自己工作五花八門，舉凡婚喪喜慶都要出席，常常周末跑整天行程，但認為是聽取民意的最佳管道，「想要當個貼近民意的民代」；四年一次的選舉像大考，坦言壓力不小，平時紓壓靠拉二胡、跑步和製作手工皂。談及自己的從政成績單，她說樟樹實驗高中改制、金龍湖設置木棧道、汐止淹水改善等，希望民眾看見汐止的改變，一起讓地方更好。

白珮茹先前參加地方舉辦的民意論壇時表示，擔任民代近13年，工作五花八門，除了監督政府的算、召開協調會、將民眾想法反映給政府，都是基本工作，此外還要參與民眾的婚喪喜慶、社團活動等，「透過我們出現在公共場合，讓民眾有管道得以陳情，也能聽取更多民意。」她說現在活動都在假日，常常周末行程有數十個，都盡量親自趕到，藉此更貼近民眾。

白珮茹今年底參選市議員拚連任，坦言壓力不小，她說4年一次的選舉像是抽號碼牌、參加大學聯考，由選民評斷她的成績，透露紓壓的方式就是跑步，「跑步時將心思放空，用流汗將壓力釋放」，平時她也時會邊拉二胡邊唱歌，閒暇之餘會製作手工皂，她說手工皂具環保概念，還會研發新配方，到社區教導民眾製作，邀大家同樂。

白珮茹談及從政多年最大的成就感，就是能透過議會質詢，「改善民眾的生活，讓地方更好。」她舉例過往不斷向市府提議設立的「樟樹國際實創高中」，就是在她不斷建議下，讓政府看見汐止「在地就學」和「技職教育」的缺乏，進而升格樟樹國中成實驗國高中，「透過產學合作、職業探索，讓孩子找到未來方向，帶動整體學習氛圍。」

(中時 )