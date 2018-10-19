新北》汐止里長待長者如父親　老人共餐成美食饗宴

2018年10月19日 07:08 中時 宋原彰

陳俊地上任後積極建議市府整治康誥坑溪，讓原本受淹水所苦得白雲里不再積水。(宋原彰攝)

陳俊地(左)擔任白雲里長12年，積極推動里內的老人共餐，希望老人吃得健康，也能聚在一起聊天交朋友。(宋原彰翻攝)

汐止區白雲里長陳俊地長期將里內老人視如父親般對待，不但定時送物資到山上給獨居老人，甚至在政府尚未推廣老人共餐前，里內就開始辦理。其中老人共餐由當地里民自主買菜、烹調，每個人都會拿出自家獨門料理，讓每周的用餐時間相當豐盛，菜色相當多元，也讓社區老人相當滿意開心。

陳俊地說，市府起初推動老人共餐時，有邀請專業烹飪老師到各里傳授老人餐點料理祕訣，不少里民因此學會做油飯、肉羹湯等，甚至煮出興趣來，各自研發出藥膳豬腳、九尾草雞湯等獨門料理。他說里內老人共餐每次都有50幾位老人參與，每戶人家都會拿出自家招牌料理，讓現場像是美食饗宴般，每個人都吃地津津有味。

為了讓老人參與共餐時還能活絡筋骨，陳俊地特別規劃了在用餐前，每位老人必須先跳20分鐘的「拍打健康操」，讓老人透過拍打動作，按壓全身200多個穴道，市場朱立倫也曾到場觀摩，陪老人們一起「動健康」。他也為每位老人準備不銹鋼碗筷，堅持不用免洗餐具，希望倡導環保觀念。

陳俊地平時也會定期到山上探訪里內獨居老人，令他印象深刻的是，里內一位趙姓老爺爺因為長年獨居，每次生病看醫生都由他負責帶去醫院，久而久之兩人培養出如父子般的感情。趙爺爺在過世前一年，將100萬元的存摺、印鑑、房契等財產全部交給他，等爺爺離開人世後，他則原封不動地交給軍人退輔會，希望爺爺的財產能有好的應用。

陳俊地原本是公務人員，退休後因為熱情參與公眾事務，被鄉里推舉出來選里長，一做就是12年，他說先前社區只要每逢大雨，雨水將山坡上泥石沖刷至康誥坑溪內，導致河道阻滯、改道，溪水因此蔓延至馬路，造成嚴重災情。他上任後不斷爭取在河道兩側增加駁崁、護欄，讓土石不易坍方，河道能暢通，順利解決困擾多年的淹水問題。

(中時 )