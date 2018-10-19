新北》全汐止人口最多的里！里長為維護治安　設立公園「門禁時間」

2018年10月19日 07:08 中時 宋原彰

忠孝里長丁彥伶位里內公園設立「門禁時間」，以防公園成治安死角。(宋原彰攝)

汐止區忠孝里是全區人口數最多的里，因社區高樓大廈林立，沒有里民公活動空間，因此里長丁彥伶向區公所爭取，利用高速公路橋下空間，規劃作為小公園；也因為人口稠密，里長擔心公園遠離住家，恐成治安死角，設立公園的「門禁時間」，晚上9點禁止入內，也成為全台少數有門禁的公園。

汐止區忠孝里人口數高達8000多人，是汐止區人口數最多的里，不過里內大多區域為高樓大廈，少有里民共同活動空間，因此在里長丁彥伶的爭取下，在國道一號的高架橋下設立公園，供小孩玩樂、老人乘涼。不過丁彥伶表示，該公園遠離住家，加上鄰近社區人口稠密，擔心成治安死角，因此在公園外圍設置鐵絲網和大門，防範半夜有不良人士進入。

公園設立的門禁時間為晚上9點，忠孝里的巡守隊每晚會定期巡邏，最晚至10點，就會至公園要求民眾回家，並將大門鎖上。丁彥伶說，因為公園上方即國道，小孩的玩樂聲也會造成回音，影響附近零星住戶夜晚的安寧。

除了打造全台少數有「門禁」的公園外，丁彥伶也相當注重里內的整潔與綠美化，每周六動員志工一起清掃每條巷弄，每三個月還會向區公所申請除草，每天巡守隊巡邏時會撕下路邊的小廣告，維持街道整潔。她說自己手機從不關機，里民打電話來「隨傳隨到」，每個月光是手機通訊費就高達3千多元，也因此獲得里民的喜愛，「好多人都說我是『內褲外穿』的里長，服務多元到像是一位超人。」

2歲時父親過世，從小在孤兒院長大的丁彥伶說，小時候受到社會上許多幫助，長大後希望用自己服務的熱忱回饋社會，在學校擔任導護志工30年，為社區擔任義消6年，屢次獲選為好人好事代表。已任兩屆里長的她，這次再被鄰里推舉競選連任，她說希望未來能爭取將里內8根國道橋墩進行彩繪，並向區公所爭取更多經費舉辦老人共餐，「因為里內人口多，老人數也高達870位，經費根本不夠用，未來會積極爭取。」

(中時 )