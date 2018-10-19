汐止天橋封閉半年、拆除進度慢　區長解釋明年動工

連興天橋因使用率低，又不時會有流浪漢出沒，造成環境髒亂，因此市府規劃將在明年拆除。(宋原彰攝)

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宋原彰
連興天橋因使用率低，又不時會有流浪漢出沒，造成環境髒亂，因此市府規劃將在明年拆除。(宋原彰攝)
連興天橋因使用率低，又不時會有流浪漢出沒，造成環境髒亂，因此市府規劃將在明年拆除。(宋原彰攝)

汐止區共有3個20年老舊天橋，使用率偏低，其中新台五路、水源路口的連興天橋今年4月起已封閉，原本規劃將其拆除，但如今半年過去，仍沒有動作，地方人士質疑拖延進度。區長徐開宇對此回應，天橋封閉是測試民眾走平面斑馬線是否有安全疑慮，礙於經費不足無法動工，預計明年經費湊足後即拆除。

汐止區共有連興、北峰及秀峰等三座天橋，平均已使用20年，分別位於新台五路、中興路等車流量大路口，其中連興人行天橋因緊鄰民宅，不僅妨礙市容，橋上不時還有流浪漢，造成環境髒亂，且多數行人因貪圖方便，都走橋下的斑馬線，導致天橋使用率低，種種原因興起不少民眾的拆除聲浪。

區公所因此在4月中封閉連興天橋，藉此測試行人全部改走平面斑馬線後，會不會造成危險性，導致更多交通意外，但沒想到一封就是半年，地方人士質疑公所根本是不管天橋，讓拆除進度嚴重落後。區長徐開宇對此回應，連興天橋位在捷運汐止民生線的施工範圍內，原本希望爭取列入捷運工程一併拆除，且測試也需要時間，因此才拖延許久，但近來民眾不斷陳情，區公所才會籌措經費，預計明年2.3月就會動工。

徐開宇表示，拆除天橋的經費約70至80萬，為符合民眾期待，才會不等捷運施工、提前拆除；他強調區公所會定期清潔與檢修天橋，在結構上安全無虞，存廢問題也會每年定期邀集附近里長、學校開會討論。目前北峰及秀峰天橋因考量到仍有行人使用，暫不拆除。

(中時 )

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