新北》汐金萬地區沒共融式公園　廖先翔力促3公園轉型

2018年10月19日 07:07 中時 宋原彰

公園設置共融式遊具在台灣逐漸成為趨勢，但在汐止、金山、萬里地區卻沒有一處公園有設置，新北市議員參選人廖先翔因此極力爭取成立共融式公園。目前正在開闢1500坪的紙飛機公園和康福公園等三處公園，都已加入共融式遊具，他說未來希望能增加綠地的數量與規模，以衛星公園的概念，來普及化共融式遊具，讓小朋友都有豐富的童年。

廖先翔表示，公園的共融式遊具讓不同年齡層的孩童與身障兒能盡興遊樂，此概念從國外引進台灣將近3年，各縣市陸續在推廣，但目前仍以台北市推廣規模最大，數量也最多，而目前汐止、金山、萬里還沒有設置共融式遊具的公園，許多年輕的父母都要特地跑去台北的公園遛小孩。

在他擔任廖正良議員助理的期間，就曾收到年輕媽媽的建議，希望推動共融式遊具，因此在他極力爭取之下，目前在汐止白雲國小旁，市府正在興建1500坪「紙飛機公園」，和金山區三塊市地重劃回饋的公園，也加入共融式遊具。他也為現有的公園爭取經費改善，包括康福公園和城中抽水站旁的小公園。

廖先翔未來希望能增加綠地的數量與規模，以衛星公園的概念，來普及化共融式遊具，「讓小朋友都有豐富的童年，年輕家長可以在地親子同樂。」他說相當歡迎民眾向他分享公園改造的想法，如果未來能順利當選市議員，「我一定盡力推動共融式公園。」

(中時 )