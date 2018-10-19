新北》汐金萬地區沒共融式公園　廖先翔力促3公園轉型

新北市議員參選人廖先翔積極在汐止、金山、萬里地區推動公融式公園。(宋原彰攝)

友善列印
中時
宋原彰

公園設置共融式遊具在台灣逐漸成為趨勢，但在汐止、金山、萬里地區卻沒有一處公園有設置，新北市議員參選人廖先翔因此極力爭取成立共融式公園。目前正在開闢1500坪的紙飛機公園和康福公園等三處公園，都已加入共融式遊具，他說未來希望能增加綠地的數量與規模，以衛星公園的概念，來普及化共融式遊具，讓小朋友都有豐富的童年。

廖先翔表示，公園的共融式遊具讓不同年齡層的孩童與身障兒能盡興遊樂，此概念從國外引進台灣將近3年，各縣市陸續在推廣，但目前仍以台北市推廣規模最大，數量也最多，而目前汐止、金山、萬里還沒有設置共融式遊具的公園，許多年輕的父母都要特地跑去台北的公園遛小孩。

在他擔任廖正良議員助理的期間，就曾收到年輕媽媽的建議，希望推動共融式遊具，因此在他極力爭取之下，目前在汐止白雲國小旁，市府正在興建1500坪「紙飛機公園」，和金山區三塊市地重劃回饋的公園，也加入共融式遊具。他也為現有的公園爭取經費改善，包括康福公園和城中抽水站旁的小公園。

廖先翔未來希望能增加綠地的數量與規模，以衛星公園的概念，來普及化共融式遊具，「讓小朋友都有豐富的童年，年輕家長可以在地親子同樂。」他說相當歡迎民眾向他分享公園改造的想法，如果未來能順利當選市議員，「我一定盡力推動共融式公園。」

(中時 )

新北》全汐止人口最多的里！里長… 高雄》吐出「超級真心話」 網民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。