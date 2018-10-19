職場眉角多 學姊一句「寶貝」 小鮮肉報到受驚凍未條

2018年10月19日 02:22 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

職場「眉角」關係複雜，有時候飯可以亂吃，話可不能亂說；尤其是男女關係，更需要保持一定的距離，有時候「裝熟」一句話，可能給自己帶來麻煩。北部地區有家公司的女職員，因為對剛報到第一天上班的男同事過於愛護，不但親密呼喊他「寶貝」，還硬塞了橘子要他吃下，致使當事人深感覺得被「吃豆腐」，一狀告這名「學姊」性騷，還要求賠償10萬元精神撫慰。

這名上班首日就備受「寵愛」於一身的小鮮肉提告說，提告指稱，他才剛報到，這位女同事就當著很多人面前亂叫他「寶貝」，又於當天吃中飯時，「突然拿橘子給我吃」，他雖拒絕不收，對方仍在大家面前說不管，「要我自己處理」。致使他感覺受侵犯、覺得被性騷擾，不僅影響他日後職場生活，更造成他的精神創傷。

據《蘋果》即時報導，女方出庭否認意圖對男同事性騷擾，她解釋說當時看到新報到男同事吃飯使用免洗筷卻沒撕開塑膠外膜，她出於照顧新進同仁的好意，但還不知其姓名，就順口說：「寶貝，請把垃圾丟掉！」用意是提醒拆掉塑膠外膜，剛好那時她帶橘子跟其他同事一起吃，因他在場，就一起分享。

女方強調，當時對方沒任何不悅的反應，她不懂為何事後挨告，她更沒以故意或過失行為企圖造成王男的名譽或精神創傷。

法官審理認為，被害人進入本案公司任職前，已患有憂鬱症持續治療，其病情與女同事涉及言行無因果關連，而女方所為也沒超過一般同事正常互動，未達侵害名譽或造成性騷擾的程度，一審判原告全部敗訴，高院認為女方本案言語舉動並沒歧視或侮辱、內容跟「性」、「性別」也無關，仍判王男全部敗訴確定。

(中時電子報)