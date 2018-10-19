萬海慈善辦音樂會募款挺中小型社福，曾宇謙與國家交響樂團25號將攜手演出

《來自臺灣音樂會》記者會上，勇源基金會陳致遠(左一)與貴賓和影。圖：萬海提供

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萬海航運慈善基金會將於10月25日（下周四）晚上7:30，與NSO國家交響樂團共同舉辦《來自臺灣 美國巡演行前音樂會》，邀請小提琴家曾宇謙及NSO攜手演出，曲目包含：巴伯小提琴協奏曲、國家文藝獎得主金希文作品〈跳舞歌〉、法國作曲家德布西《海》與拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號組曲。

本場次售票收入將不扣除成本，全數捐作【讓愛閃耀】專案，用以支持國內中小型社福單位服務方案推展。

莊斐斐執行長表示：「萬海慈善持續關注國內社會議題，每年舉辦慈善藝文饗宴，為真正需要的地方發起募款活動，有感於社福資源的分配不均，知名度不高且不擅募款的中小型社福單位，經常面臨經費缺乏的窘境，因此連續三年辦理【讓愛閃耀】專案。」共同主辦單位－勇源基金會陳致遠執行長說：「很開心和萬海慈善一起舉辦音樂會，將音樂與公益結合是很棒的事！」

此次音樂會小提琴家曾宇謙，吸引了不少粉絲，離演出還有一週，但門票幾已售罄。年輕俊秀的曾宇謙說：「音樂是世界共同的語言，透過慈善音樂會的形式做公益，我覺得很有意義。」音樂會開場將演出〈跳舞歌〉，選自國家文藝獎得主金希文作品《鼓動的山巒》，以具有舞曲特色的原創主題開始，作品描繪舞者在風中起舞，躍上樹梢，掠過藍天，踩著酣暢淋漓的節奏，有如歡欣的精靈。

NSO音樂總監呂紹嘉指出：「金希文在傳統中帶著一點現代，作風嚴謹、言之有物，作品有份量、難度高，可展現樂團實力。」

主辦單位指出，當看見弱勢族群的困境和社福團體的需求，我們無法不感同身受，更無由漠視。透過音樂會為【讓愛閃耀】募款，支持台灣中小型社福單位的服務，萬海慈善願集結眾人之力，共同成就有我也有你的善循環！募款訊息可上網搜尋【讓愛閃耀】。

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