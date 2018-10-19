台北國際旅展4家新航空公司參展，柬埔寨航空5天自由行9900元起

日本新潟有趣的划盆舟活動。圖：張佩芬

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新潟海鮮料理豐盛美味。圖：張佩芬

台北國際旅展今年共有17家航空公司參與，新增的四家都是今年剛加入台灣市場的業者，包括星悅航空、紐西蘭航空、汶萊航空與柬埔寨航空，這四家原本就在推特惠價，旅展期間有抽機票與加贈旅遊行程等優惠，柬埔寨航空5天4夜自由行，住宿4星級旅館9,900元起。

今年旅展時間排在11月23至26日，碰上九合一選舉，且首次自台北世貿一館與三館移師南港一館，航空旅遊業者擔心今年觀展人潮會減少，主辦單位台灣觀光協會秘書長吳朝彥也坦承需要觀察，另說明這次辦展時間比往年晚了一個月，主要配合南港展館展期。

外貿協會高階主管則指出，消費性展覽主辦單位確實多數喜歡安排在世貿一館與三館，緊鄰東區商圈，容易吸引人潮，但是台北國際旅展流量太大，在世貿一館與三館舉辦風險性比較高，南港展館公共空間大，容易疏散人潮，且南港一館可設2,400到2,700個攤位，這次台北國際旅展共1,700攤位，將來有很大擴充空間。另從過去經驗看，寵物展移到南港後人潮未減反增。

今年參展的航空公司，包括華航、長榮、遠東、立榮、台灣虎航、越捷、酷航、全日空、日本、越南、土耳其、加拿大與香港航空等13家，加上4家新增的航空公司。

遠東航空這次旅展攤位緊鄰日本館，主打日本旅遊，2018/12-2019/3期間出發，日本新潟/秋田/福島航線4天3夜團體行程最低2萬元有找（未稅價，2入成行1人的價格，元旦/春節及連續假期除外），接近六折價。

星悅航空北九州與名古屋航線本月28日開航，正忙著開航工作，但表示會給外面買不到的優惠價與限量禮物。

(工商 )

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