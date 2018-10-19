10月19日三大報頭條

2018年10月19日 04:40 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

教育部近日核定108學年度碩博士班招生名額，全國共113個博士班招生人數低於1人，其中37系組博士班招生名額「掛蛋」，碩士班招生員額被裁定0人則有49個系所，教育部要求招生體質不良的系所，在3年期限內調整招生情況，若未見起色，將要求關門停招。

逆倫悲劇！桃園市中壢區18日晚間發生驚悚子殺母砍頭命案，現年33歲、疑似精神異常的梁姓男子，與母親發生口角爭執後，竟持菜刀狂砍母親頭部，見媽媽氣絕後砍下頭顱，由12樓住處丟下。警方據報到場在1樓赫見頭顱，上樓緝獲拒捕的梁嫌並強制送醫，梁嫌酒測值為零；嚇壞的社區鄰居則在臉書po文「我今晚睡不著了，因在家樓下中庭…今天會做惡夢吧！」

新聞分析對陸鷹派已全面掌控美國政府的國安、經濟及外交政策，白宮17日宣布川普總統提名大衛．史迪威（David R. Stilwell）為國務院負責亞太事務的助理國務卿接替董允裳的遺缺。史迪威是退役空軍准將出身，他的出線也印證，職業外交官的決策角色弱化，川普政府在對外政策上只會更強硬。

陸美恢復軍事交流！美國國防部長馬提斯昨日在新加坡出席東協防長擴大會議期間，與大陸國防部長魏鳳和舉行雙邊會談。雙方未達成新的協議。但美方官員覺得雙邊軍事關係漸趨穩定。

◎旺報

大陸在今年三月啟動中央層級的黨和國家機構改革，各省市近期陸續公布地方的機構改革方案，其中山東省開啟台港澳辦整合的首例，確定組建「山東省委台港澳工作辦公室」；海南省則在省委統戰部掛省台辦的牌子，省台辦被虛化。涉台人士分析，這或許是受當前兩岸關係形勢影響，不過從名稱上「台灣」在前，「港澳」在後來看，也顯示對台工作的重要。

大陸近期有多個省市相繼公布機構改革方案，既設立與中央對應的部門，也根據地方實際情況，成立了新的機構，如福建省和山東省，成立了「大數據局」，海南省組建了「省旅遊和文化廣電體育廳」。學者稱，當大數據廣泛應用後，未來實體政府有望再瘦身。

山東省組建省委台港澳辦，讓今年三月的整併傳聞，在地方先行落地。其實從今年的政協工作報告，到九月港澳台居住證同時開放申領，乃至今年大陸國慶招待會上，與政協及統戰部同台的部委組合，都可看出大陸要打造的「大統戰平台」。

針對大陸各省市近來陸續頒布地方層級機構改革，其中特別的是山東省確定改建「省委台港澳工作辦公室」；海南省台辦、港澳辦併入統戰部；對此，《展望與探索》雜誌社研究員郭瑞華認為，這將是一種趨勢，也會隨著大陸地方政府的需要而採「因地制宜」的方式整併。

◎工商時報

晶圓代工龍頭台積電昨（18）日召開法人說明會，受惠於7奈米及12奈米產能開出，抵消加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）訂單減少壓力，第四季營收可望創下歷史新高，法人預期單季獲利將上看千億元。不過，台積電仍二度調降全年美元營收預估，由先前預期的年成長7～9％下修至6.45％。

美國聯準會（Fed）9月決策會議紀錄周三出爐，顯示決策委員一面倒支持繼續緩步升息，部份官員甚至認為未來利率要再高一點，以防通膨飆過頭，整體內容比市場預期鷹派。

外資在亞洲瘋狂提款後回流美國，美元強勢讓亞幣全倒，新台幣18日開低走低，朝31元大關靠近，盤中一度來到30.996元，尾盤重挫1.25角，收在30.975元的一周新低，總成交量放大至14.21億美元。

美國財政部昨（18）日凌晨公布半年度匯率政策報告，未把中國列為匯率操縱國後，另一份來自美聯準會的消息更牽動全球市場的神經。美聯準會官員相信，繼續逐步升息是保持經濟穩定的最佳方案，受此帶動，美元指數漲勢如虹，中國人民銀行大幅下調中間價至21個月新低，均拖累在岸人民幣（CNY）收盤及離岸匯價，陸股亦在內外因素夾擊中，出現恐慌性下跌。

(中時電子報)