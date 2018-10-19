高雄》吐出「超級真心話」 網民：吳子嘉快崩潰了！

2018年10月19日 04:36 中時電子報 黃麗蓉

最新民調，國民黨高雄市長參選人韓國瑜支持度42%，民進黨參選人陳其邁則為35%。有PTT網民貼文指出，媒體人吳子嘉在政論節目上吐出超級真心話，神回一句：「政權都垮了還管你東奧正名」，讓該網民不禁判斷吳子嘉快崩潰了！

網民po文說，民進黨10月20日在高雄舉辦「反併吞護台灣」大遊行，吳子嘉也在政論節目《新聞面對面》提及三個點：1.統獨操作 2.省籍操作 3.冬奧正名，國民黨台北市議員參選人李明賢直接嗆「不然你叫蔡英文支持東奧公投啊！」並追問東奧公投如果過了，運動員不能參加怎麼辦？這時吳子嘉神回一句：「政權都垮了還管你東奧正名」。網民說，這真的是吳子嘉的超級真心話XDDD，其實也就是民進黨現在真實的想法。

網民指出，重點就是民進黨會「不擇手段」拿下高雄，所以韓國瑜還是要小心，民進黨一定還會有奧步，而民進黨無招可用就會有瘋狂之舉。

也有另名網民貼文說，《美麗島電子報》董事長吳子嘉看高雄選成這樣，真的快哭了！吳董算是有水準的，只是講到高雄，感覺就像姚文附身，明天在政論節目《年代向錢看》，吳董可能會崩潰了！

網友說：「他（吳子嘉）的局勢分析算是很客觀的，只是DPP又蠢又自大，沒人要理他。」、「真的早按他講的來做，民進黨不會是這種鳥樣。」

TVBS「T怪客踢新聞」一篇〈高雄之戰 全台得利〉則分析指出，這場陳韓之戰，必定會成為經典！韓國瑜在高雄市，為國民黨發揮了民進黨新北市長參選人蘇貞昌在新北想要發揮的功能，硬生生牽制住民進黨許多原本可以挹注其他選區參選人的資源。而在心理戰與士氣上，韓國瑜也讓過去幾年奄奄一息或羞於表達的藍軍選民，頓時活了過來！儘管絕大多數並非設籍在高雄的選民，卻在自己所在的地區有了活動力，這種外溢效應，最獲實惠的，應該是全台各地的國民黨縣市議員參選人。

不過高雄這一仗，韓國瑜聲勢拉到這麼高，很有可能會激起當地民進黨支持者的危機意識，幫陳其邁催出選票，對韓國瑜而言未必是好事。但整體來說，國民黨還是賺到了！

(中時電子報)