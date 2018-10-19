北部、東部短暫雨！18縣市防強風 雲嘉南空品差

受東北季風影響，今（19日）北部及東北部天氣較涼且會有短暫雨。（本報系資料照）

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中時電子報
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秋意濃！今（19日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼且會有短暫雨，預估明日氣溫將會明顯回升，預估維持一周是高溫炎熱。氣象局今日也針對18縣市發布陸上強風特報，另今日雲嘉南空氣品質差，外出請注意。

氣象局今（19日）針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

早晚溫差大！受東北季風影響，今日北部及東北部天氣較涼，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲。

氣溫方面，今日北部約22～25度、中部約21～29度、南部約23～30度、東部約20～27度。紫外線指數為中量級，部分達高量級，外出仍需做好防曬工作。

周末起東北風減弱，氣溫會明顯回升，同時將會維持一周左右較為舒適少雨、秋老虎般的天氣型態。

受東北風影響，氣象局今日也針對18縣市發布陸上強風特報。此外，今日台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

另民眾關心的空氣品質，今日受東北風影響，馬祖為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級，雲嘉南空品區及澎湖為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、花東空品區及金門為「普通」等級。

(中時電子報)

今日北部約22～25度、中部約21～29度、南部約23～30度、東部約20～27度。（圖取自氣象局網頁）

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