環保、時尚拚創意美學！Fresh Taiwan驚豔曼谷

2018年10月19日 04:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

環保、時尚、工藝美學！台灣文創登「泰」獲好評！文化部於10月17日至21日期間，率領台灣10家優質文創品牌於東南亞最具指標性的設計與風格展會「2018曼谷生活美學展」(Style Bangkok Fair)，以「Fresh Taiwan」台灣形象館展出。展期首日外交部駐泰國辦事處童振源代表親自到場支持為台灣業者打氣，表示特別看好台灣高科技與文創的結合，展現台灣文創品牌的創新優勢。

自103年起連續5年，文化部以「Fresh Taiwan」形象匯聚來自台灣的創意與設計能量，拓展東南亞市場、展現文化軟實力；17日開展當天，曼谷當地重量級媒體Channel 3等均到場採訪，表示期待台灣文創品牌每年出色的展現。

小黑尾巴採用「原石」特殊環保材質皮件，吸引買家目光。（台灣創意設計中心 提供）

台灣文創品牌經過長期耕耘，不僅逐漸於國際間嶄露頭角，並以質感及創意席捲各個代表性展覽，亦持續接獲不少國際買家關注。

此外，今年Fresh Taiwan安排與泰國三大百貨集團「Siam Piwat」、「The Mall」及「Central」旗下設計選品店「Another Story」、「ODS」、「The Selected」、「Loft」等通路進行一對一洽商及參訪，促進當地百貨通路採購台灣品牌的機會。秉持「與消費者訴說品牌故事」的「Another Story」也有意規劃明年度與台灣品牌進行店鋪策展，藉由設計元素訴說來自台灣原生的文化內容；高度支持台灣設計的泰國知名選品店「Room Concept」亦於展期間特地前來Fresh Taiwan台灣形象館挑選，表示未來將持續引進台灣品牌，十足肯定台灣的設計力。

今年Fresh Taiwan以「環保設計」、「科技創意」、「工藝美學」三大主題呈現，參展品牌有幸福鍵、紙綸科技、江口、好式本分、享向設計、衍物設計、小山坡、晏晟設計、小黑尾巴、行悅科技等10家文創品牌。

去年曾經參展的Paper Shoot所開發的「紙可拍」已成功進駐泰國家飾潮流指標商場─Loft禮品專賣店，並覓得當地代理商持續拓展版圖，今年更與泰國設計師合作運用當地素材─柚葉，以「Leaf Camera」系列於當地引發話題；「小黑尾巴」及「好式本分」分別以「原石」及「Tyvek®」特殊環保材質獲得買家大力讚賞，於泰國皮件時尚領域脫穎而出。

(中時電子報)