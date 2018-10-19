高雄》嗅出變天味？韓國瑜賭盤瘋 讓票急縮6倍！

2018年10月19日 07:02 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

媒體公布最新高雄市長選情民調，國民黨韓國瑜逆轉勝以42%支持度，領先民進黨陳其邁的35%，近期韓國瑜掀起的「韓流」廣泛被社會討論，藍綠捉對廝殺，民進黨在高雄執政20年後，是否重現藍天景象，從最新選舉賭盤可以略窺一二。根據前兩個星期開出的地下賭盤，陳其邁讓票韓國瑜從三個月前20萬票，縮小到只剩下讓3萬票，縮小6倍多，顯見二人有得一拚。

針對高雄市選情，無黨籍台北市議員林瑞圖接受中評社訪問表示，據他的了解，高雄地下賭盤3個月前是開陳其邁讓韓國瑜20萬票，到兩個禮拜前已經變成3萬票，賠率1比0.95，意思就是陳其邁讓票從20萬驟降到3萬，顯見韓國瑜的看好度從一開始被「極度不看好」到現在急起直追，兩人接近五五波。

至於民進黨明(20日)要在高雄加碼辦一場反併吞遊行，會否影響到韓國瑜的選情？林瑞圖斷言，不會影響太大，民進黨不得不辦遊行是著眼2020大選，不是真的著眼地方選舉，地方選舉打出「統獨牌」效應不大，若集中深綠選票，推開淺綠造成票源受限，市議員席次恐大減；而高雄跟台北一樣都是以經濟為優先，但這兩年多來人民生活太苦，對蔡英文的改革很失望，因此影響不大。

對於民進黨要想提升高雄市長選情至統獨與主權議題，過去曾兩次參選高雄市長的楊秋興認為，統獨議題一向都是民進黨最有效的政治提款機器，民進黨一直高喊台獨公投，現在立院過半，何不乾脆點辦公投讓人民決定？民進黨不辦的原因在於他們知道這些都是假議題，台灣百姓被騙一兩次已經夠了。民進黨年輕選票正在大量、快速地流失，當初支持蔡英文上台的年輕人不見得會對這次統獨議題買單，加上這兩年老百姓生活很苦，民進黨再次操作統獨對決的策略與成效勢必大打折扣。

(中時電子報)