日本接力來台開拉麵店 台大教授楊永明：是警訊

圖為位在台北信義區的日系拉麵店「一蘭拉麵」。（本報系資料照片 姚舜攝）

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中時電子報
/綜合報導

台灣日本來往關係密切，台灣街頭不時可看到日式餐廳，其中最多見的便是拉麵店。台人對日本有特殊情結或可理解，但看在日本問題專家楊永明眼裡卻是警訊，這些日本人來投資開設的拉麵店金額不大，有規模的投資多移往他國，直接跳過台灣。而有如義大利麵的區域經貿協議，台灣想吃卻吃不著。

前國安副秘書長、現為台灣大學政治系教授楊永明，日前以「亞洲崛起與台灣的戰略選擇」為題，在元智大學進行通識課程演講。他指出，台灣的日本拉麵店開一大堆，簡單說，就是日本漸漸不再以台灣為外銷生產基地，但增加台灣內需市場投資。

從日本一家物產公司提供的數據來看，日本投資台灣的外銷工廠，總金額幾乎減半，但投資件數5年來卻倍數成長，原因是台灣日本拉麵店增加，金額並不高，日本對台投資以內需為主，可是台灣內需市場並不大。此意味日本等於跳過台灣，將大額外銷投資轉往其他國家。

楊永明分析，目前各國經濟發展已進入新階段，並以大型區域自由貿易協定(FTA)方式推進「亞洲經濟一體化」，台灣因無法參加亞洲各項多邊自貿協定，「經濟邊緣化」已成為台灣經貿的可能夢靨。

楊永明比喻說，不同國家彼此簽訂協議，享有不同的優惠待遇和原產地規則，就像碗裡的義大利麵條，一根根地絞在一起，剪不斷理還亂，就好比吃義大利麵，用叉子把麵條轉一轉拉起來，這就是區域經貿協議。

台灣現在的處境，沒辦法吃到義大利麵條，卻只能吃日本人煮的拉麵。楊永明認為，國際社會「結構」正在快速改變，台灣外來投資減少，兩岸政治又面臨困境，台灣在亞洲裡面又被擠壓，台灣真得該提升危機感了。

(中時電子報)

文章來源：楊永明：日本來台灣開一堆拉麵店是警訊

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