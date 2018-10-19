弒母斬首》逆子證實吸毒 查獲3把兇刀

2018年10月19日 08:33 中時電子報 張國欽

桃園中壢殺母命案，凶嫌除了把母親頭顱砍下丟到樓下，大樓中庭滿是丟下的酒瓶、花栽一片狼藉。（讀者提供）

桃園中壢區陸光五村昨(18日)晚發生一起駭人聽聞的逆子弒母命案，住在12樓的現年33歲的梁姓男子，與母親發生爭吵後，持菜刀殺人砍下母親頭顱，再將頭顱從12樓丟至1樓，致親生母親不但身首異處，頭顱還因破裂變形，容貌無法辨認，警方獲報強勢破門噴灑辣椒水，將這名逆子制伏這戒護送醫，檢警今晨確定，梁嫌有服用安非他命或吸毒，不排除毒癮發作行兇，另現場共查獲3把兇刀。

警方案發後以特急件將梁嫌尿液樣本送驗，今晨檢驗報告出爐，梁嫌尿液呈現二級毒品安非他命陽性反應，不排除是長期施用安毒導致情緒失控、或吸毒成癮，向親人索討金錢購毒不成，毒癮發作痛下殺手，但因鑑識人員深夜搜索梁家並未發現毒品殘渣袋、吸食器等相關證物，轄區警鑑識人員今晨將會重回命案現場再度搜索。

另警方根據屋內打鬥毀損狀況，顯示死者不斷逃竄躲避，但仍難逃逆子持菜刀斬首，梁嫌先拿一把菜刀在臥室持刀砍斷母親頸動脈，不支倒地後，再用菜刀連砍母親脖子10多刀，把生母頭部剁下。警方勘驗現場發現有兩把菜刀沾染血跡，其中1把刀刃出現多處缺口。

鑑識人員研判，梁嫌見菜刀砍出缺口，又持另1把菜刀將生母「斬首」，冷血拎著頭顱從主臥室穿過廚房到後陽台把頭顱擲下後院中庭。造成生母頭顱嚴重破裂變形。警方另外發現臥屋內還有1把未沾染血跡的西瓜刀，至今晨確認現場共查獲3把兇刀。

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(中時電子報)