影》名記者失蹤揭國際投資盲點 沙國要的不是錢 而是…

華盛頓郵報異議記者失蹤案案情越來越撲朔迷離,不過在真相水落石出之前,許多國際知名媒體、企業已經選擇不參加23日起舉行的未來投資計畫會議,暫時和沙國切割關係,乍看之下沙國損失大筆外國投資熱錢,不過實際上失財事小,痛失投資夥伴才真的是損失慘重。

儘管沙國皇室深陷記者失蹤醜聞,貝萊德執行長Larry Fink仍表示不會終止與沙國的投資關係。

華郵專欄記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)月初失蹤後,土耳其官方頻頻爆料與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼(Mohammed bin Salman)脫不了干係,導致包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、福特汽車(Ford Motor Co.)、優步(Uber)等國際企業大咖決定缺席月底舉行的未來投資計畫(Future Investment Initiative)會議。不過這麼一場投資會議究竟有什麼重要?沙國又會因此犧牲多少?一齣王室醜聞意外揭露沙國雄厚的財力,以及他們最在意的事。

美國財經媒體CNBC報導,33歲的王儲穆罕默德沙爾曼除了是「願景2030」(Vision 2030)計畫的主要推手,更是該計畫背後重要金庫沙烏地阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund, PIF)主席,PIF角色至關重要,負責吸引外國科技、技術公司與沙國建立合作關係,而為了達成這項使命,PIF計畫直接以國家經費投資這些國際企業,幫助他們順利在沙國開展事業。

目前已經與沙國結成夥伴關係的企業包括日本軟體銀行公司(SoftBank),至今沙國已挹注450億美元於軟銀旗下新創公司,另外美國連鎖影院AMC娛樂(AMC Entertainment)同樣是受惠者,今年才在利雅德開了第一間電影院,獲得空前歡迎,獲利更是全球其他據點平均獲利的20倍,沙國更承諾至2030年協助AMC在當地設立50-100個據點。

以這樣的投資關係來看,《沙烏地公司:阿拉伯王國追求的利益與權力》(Saudi, Inc.: The Arabian Kingdom’s Pursuit of Profit and Power,暫譯)一書作者沃爾德(Ellen Wald)就指出:「沙國真正要的不是錢,而是投資夥伴,他們要這些投資夥伴在當地開展事業。」

研究機構MENA Catalysts執行長巴特提斯(Sam Blatteis)說明,年輕一輩沙國領導層希望徹底改革國內產業,減少對石油的依賴,他們意識到「外國技術、想法及科技是達成2030願景目標的必要養分」,「知識經濟才是沙烏地阿拉伯的未來」。

不過現階段這麼緊密的貿易夥伴關係已然開始鬆動,除了先前提到各企業大老決定缺席二次論壇外,英國億萬富翁、維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)則是中止與沙國的夥伴關係,包括臨時叫停PIF原訂投資維珍集團旗下企業的10億美元,同時也放棄擔任兩項沙國旅遊計畫主席。好萊塢經紀公司「Endeavor Talent Agency」也傳出設法拒絕PIF的4億美元投資計畫。

儘管如此,仍有像貝萊德(BlackRock)等企業表態會繼續與沙國的合作關係,專家也難以衡量卡舒吉案對沙國的投資計畫可能造成的影響,「因為很多大型計劃動輒數年運作,不是一天就能喊停的事。」

