想當新娘秘書 高中生游凰雅參加造型比賽奪3獎

花蓮上騰工商三年級的游凰雅參加2018亞洲盃時尚造型創意競賽一口氣報名4項比賽項目，獲得3項獎項，其中包括相當於乙級難度的新娘彩妝設計圖組冠軍。（上騰工商提供）

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2018亞洲盃時尚造型創意競賽上騰工商總計參加4個項目，共獲得13座獎項。（上騰工商提供）

「夢想成為厲害的新娘秘書！」就讀花蓮上騰工商三年級的游凰雅參加今年亞洲盃時尚造型創意競賽，一口氣報名4項比賽項目，獲得3項獎項，其中包括相當於乙級難度的新娘彩妝設計圖組冠軍，打敗高職、大專組好手。

畢業於吉安國中的游凰雅從小就是個愛美、又愛畫畫的小孩，隨著興趣就讀上騰工商時尚造型科，以妝髮、服裝都兼顧的新娘秘書為目標，3年來共取得美容、美髮丙級執照及C級彩繪師執照，自高二起就是校內培訓的重要選手。

時尚設計科主任曹玲玲說，美妝比賽著重基本功及創意，凰雅是個目標明確又有企圖心的學生，自高二看著學長姐抱回冠軍獎座，讓當時實力也不差的她獲得很大的激勵，升上高三的暑假，就主動說要報名4項科目，要接下抱回冠軍的責任。

自暑假起游凰雅就利用放假時間加緊練習，假日時間還到吉安慶修院彩繪打工，在不同客人的要求下搜集靈感，這次得獎的作品共有新娘彩妝設計圖第一名、創意設計圖及創意播鮑伯染髮佳作，不少題材就是取自這段彩繪打工而來。

新娘彩妝設計雖為靜態比賽，但是乙級的考試項目，尤其新娘妝注重素雅，妝容要華麗帶有典雅，考驗選手的基本功及創意，也是游凰雅投入最多心力的作品，這次如願拿下冠軍，她說，未來要繼續朝著時尚造型專業邁進，考取相關科系大學，成為學術、專業兼顧的新娘秘書。

今年的亞洲盃時尚造型創意競賽共有來自日本、韓國、馬來西亞與國內21所大專校院、高中職共1001位選手同場競技，上騰工商總計參加4個項目，共獲得13座獎項，校長溫智雄指出，上騰這幾年走「務實致用」路線絕對是正確的方向，每個孩子都能在這裡找到人生的目標。

(中時 )

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