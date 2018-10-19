五五波戰區不止台中高雄　這地竟或將藍天變綠地？

2018年10月19日 08:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，台中和高雄戰況呈現五五波激戰態勢，外界關注是否有望綠地變藍天。然而，有一區卻有可能藍天變綠地，那就是台東縣。台東縣此次因藍營分裂，給綠營有可趁之機，雖然外界目前看好國民黨提名的候選人饒慶鈴，但民進黨的劉櫂豪鴨子滑水，未嘗沒有勝選機率。資深媒體人黃暐瀚表示，台東有非常大的變數。

黃暐瀚於政論節目《新聞非常道》表示，台東在此次選戰上存在非常大的變數，而這變數取決於兩點，一個是國民黨的分裂程度，另一個就是劉櫂豪的認真。

黃暐瀚指出，劉櫂豪幾乎每天都搭最早的火車來台北開會，而從台東到台北搭火車來回至少都要四小時，劉櫂豪就和助理就這樣在火車上開會討論今天的行程，忙完一天後再趕回台東。劉櫂豪對此表示台東一些原住民部落希望能看到他身影，因此，他都盡可能的回應選民需求。

劉櫂豪這種幾十年來磨一劍的苦力，讓他在台東累積一定的實力，所以劉櫂豪的實力並不弱。因此台東選民難道不會像2014年台中市民給林佳龍以及桃園市民給鄭文燦機會一樣，也給劉櫂豪一次機會嗎？

黃暐瀚更指出現在國民黨在台東早已分裂，吳俊立家族和饒慶鈴家族早就不和，連國民黨黨主席吳敦義下了三次台東去協調，雖然吳俊立最後答應任饒慶鈴競選後援會總會長，力挺饒慶鈴競選台東縣長。但是其夫人鄺麗貞於登記截止前卻宣布參選，在台東政壇投下震撼彈。

現在就是看國民黨的分裂程度如何，也就是看鄺麗貞的競選策略力道程度。如果鄺麗貞是以破釜沉舟決心來參選，那麼劉櫂豪有勝選機會。但要是鄺麗貞的競選方式較為消極，那麼饒慶鈴勝選機率就大增。

無獨有偶，批踢踢網友在預測台東選情時，劉櫂豪也不是沒有勝選的機率。雖然看好饒慶鈴不少，但也有網友認為劉櫂豪有當選的機會，選情呈現五五波。選前40天，國民兩黨除了台中高雄選情混沌外，東台灣的台東竟也意外成為選戰焦點。

(中時電子報)