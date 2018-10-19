1022肚子餓 TGI FRIDAYS餐廳漢堡買一送一

2018年10月19日 09:07 工商 姚舜

喜歡吃漢堡的吃貨又可享有「買一送一」的優惠啦！不過這回不是麥當勞，而是美式連鎖餐飲品牌「TGI FRIDAYS星期五餐廳」。

為了創造話是並強化品牌知名度，TGI FRIDAYS星期五餐廳」啟動秋季促銷大請客，首創「1022肚子餓餓日」打造單日快閃優惠企圖引起市場話題以強化品牌知名度，消費者於10月22日（一），於全台14間TGI FRIDAYS星期五餐廳消費用餐，即可享6款漢堡買一送一的好康優惠。

TGI FRIDAYS星期五餐廳表示，近年網路「哏文化」盛行，也因此有「1111光棍節」新興節日的興起。鑑於10月下旬天氣逐漸轉涼，正是食慾大開時節，並響應網路流行語「吃貨」，所以藉「22」的諧音「餓餓」，首創「1022肚子餓餓日」單日快閃活動，藉由美式經典漢堡買一送一，滿足吃貨們的口慾，號召全台吃貨一同到店吃堡，並掀起一波網路討論熱潮與話題！

麥當勞為慶祝羽球天后戴資穎在亞運奪金， 推出「大麥克買一送一」活動熱賣，不僅漢堡不夠賣，連其它品項都銷空被稱為「大麥克之亂」，如今TGI FRIDAYS星期五餐廳有樣學樣亦推出「 漢堡買一送一」優惠促銷，是否像麥當勞一樣也造成熱賣，亦是吃貨關心話題。

(工商 )