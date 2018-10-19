台北》九合一號次抽籤 小野：只要掛著柯P都是幸運的號碼

2018年10月19日 09:13 中時 吳堂靖

九合一大選19日舉辦號次抽籤，北市長參選人姚文智、丁守中將親自出席，柯文哲由競辦總幹事小野代表抽籤，會前媒體問到是否有想要抽到的號次？小野表示，自己手氣好的不得了，他覺得一到五都非常好，沒有想哪個號碼對市長比較好，只要掛著柯文哲都是幸運的號碼。

台北市選委會19日舉辦號次抽籤，柯文哲由競辦總幹事小野會前受訪代柯發言，他表示，一到五都不錯，感謝台北市民讓柯一路領先，二度執政，能為台北市民服務是他三生有幸，感謝來自四面八方的鼓勵，祝福大家五福臨門。

至於外界關注柯競辦是否設置競選總部？小野強調，「有！有！有！」很多民眾會來總部來來去去、拿點紀念品，今年很多市民也很想找個地方去，結果我們沒有競選總部，但我們會用行動競選總部，明天在七星公園首場活動，會用園遊會方式呈現，未來我們會選擇性在不同地點舉行，讓所有公民有個公民論壇。

小野指出，因為我們這次選戰打得太理性了，都是在網路上、都是年輕族群，對於4、50歲以上很多選民，他們情感要得到抒發，本來柯說連選前之夜都不要、說沒錢，後來我們比較年紀大的人，都會說不行欸！我們選舉有種文化要讓大家發洩一下，雖然不喊凍蒜，但至少喊一聲加油吧！所以一定會安排這種場面，但不會太多啦。

至於是否會把號碼加到行動競總車上？小野表示，還不會，因為明天在北投的活動非競選活動，他會講30分鐘講故事，也準備玩偶、扭蛋機，扭一個蛋30塊錢以下絕對不會違法，滿希望畫面是阿公阿嬤帶著孫子或者爸媽帶著孩子坐在底下聽故事，基本上蠻希望選舉是個開開心心走到最後，然後再執政四年。

(中時 )