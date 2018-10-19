NBA》布萊恩遭取消電影節評審 竟因當年性侵案

2018年10月19日 09:07 中時電子報 黃及人

2003年爆發的鷹郡性侵案，到現在還影響著「小飛俠」布萊恩的事業！原本布萊恩獲邀出任本周美國動畫電影節評審，卻因主辦單位接獲投訴，指稱布萊恩身為性侵案主角，不該擔任電影節評審，主辦單位只好無奈取消布萊恩資格。

堪稱布萊恩職業生涯最大污點的2003年性侵案，他被指控在科羅拉多鷹郡一家酒店性侵1名19歲女性員工，儘管布萊恩堅稱雙方是在自願情況下進行性行為，又因女性員工不願出庭作證，布萊恩最後無罪釋放，仍遭外界大肆攻擊。

沒想到相隔15年時間，布萊恩這件性侵案再被提起，因為某個女性團體跟動畫電影節主辦單位投訴，「如果你們選擇讓布萊恩擔任評審，將開創包容性犯罪者的先例，進一步減弱被性騷擾與侵犯的受害者應有的關注與尊重。」

眼見風波逐漸擴大，電影節主辦單位只好宣布取消布萊恩評審資格，布萊恩也發表聲明回應，「對自己無法出席電影節，我感到相當失望，但這個決定激勵了我，我將履行承諾創建一個工作室，專注於動畫電影的多樣性與包容性。」

曾以「親愛的籃球」獲頒奧斯卡最佳動畫短片獎的布萊恩強調，自己會用積極的方式，通過不同的故事、人物及領袖改變這個世界，藉以激勵下一代的成長。問題是只要日後再因性侵案被抗議，布萊恩的娛樂事業勢必遭受衝擊。

(中時電子報)