六都市長候選人抽籤 韓國瑜抽中籤王一號

2018年10月19日 09:09 中時電子報 李俊毅 、 陳弘美 、 中時 吳堂靖 、 甘嘉雯 、 廖志晃 、 林宏聰 、 柯宗緯 、 葉書宏 、 杜宜諳 、 盧金足 、 黃國峰 、 中時

國民黨高雄市長候選人韓國瑜 抽中1號籤王。（林宏聰攝）

陳其邁抽中2號，直說這是勝利的意思。（林宏聰攝）

璩美鳳抽籤時特別閉上眼睛，抽中3號。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。(圖／本報資料照，林宏聰攝)

今高雄巿長選舉號次抽籤，國民黨高雄市長候選人韓國瑜抽中籤王一號，支持者鼓掌、歡聲雷動！民進黨候選人陳其邁是2號，無黨籍候選人璩美鳳3號，蘇盈貴抽中4號。

韓國瑜抽籤時一度將籤紙掉落地面，台下支持者馬上送上吉祥詞「及地當選」。（林宏聰攝）

九合一選舉19日正式抽籤，高雄市4名選將今上午9時開始輪流上台抽號次，國民黨籍韓國瑜抽中1號籤王，台下響起一片歡呼。但抽出來的時候，不慎把籤掉在地上，支持者馬上說「肯定及地當選」討吉祥。民進黨陳其邁抽中2號，支持者也高呼「高雄大勝利」，無黨籍參選的璩美鳳抽中3號、蘇盈貴則抽中4號。號次抽出後，代表選舉活動正式展開，韓國瑜、陳其邁兩大陣營也將搭車開始掃街拜票。

4名候選人上午陸續抵達高雄市文化中心抽籤會場，陳其邁最後抵達，一一與在場的蘇盈貴、韓國瑜、璩美鳳握手致意，抽籤順序依登記參選先後排定。登記參選時，陳其邁因豪雨成災暫停競選活動，因此最後一位登記，今天也是最後一位上台抽籤。他事後受訪表示，2代表勝利的意思，他是在地高雄人，不像有些人打高空、講誑語，未來會繼續紮實勤走基層，宣誓帶領高雄人持續進步。韓國瑜則表示，高雄人已經覺醒了，未來等高雄這個沉睡的巨人再次站起，全台灣一定會嚇一跳。

台北市長候選人號次出爐，國民黨候選人丁守中2號、民進黨候選人姚文智3號、無黨籍台北市長柯文哲4號、無黨籍李錫錕5號、無黨籍吳萼洋1號。

新北市長選舉方面，民進黨候選人蘇貞昌抽中1號，國民黨候選人侯友宜2號。國、民兩黨新北市長參選人均由競選辦公室同仁代為抽籤。

侯友宜競選辦公室由新聞組副組長徐維遠代表抽出2號。（圖/杜宜諳攝）

侯友宜競選辦公室由新聞組副組長徐維遠代表抽出2號。（圖/杜宜諳攝）

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞代表抽到1號。（圖/葉書宏攝）

新北市選舉委員會19日舉行號次抽籤，蘇貞昌團隊抽到1號。（圖/杜宜諳攝）

蘇貞昌團隊喊出「台灣最大 新北第一」的口號。（杜宜諳攝）

台中市長方面，民進黨市長候選人林佳龍抽中1號，國民黨候選人盧秀燕抽中3號。台南市長選舉，民進黨候選人黃偉哲抽中1號，國民黨候選人高思博2號。第3屆台中市長選舉，19日上午9時在台中州廳舉行候選人號次抽韱，台中市長林佳龍以市政為重，由競選總部副主委兼發言人張廖萬堅代為抽籤，抽中2號,張廖萬堅表示,與他的密碼一樣,很神準，而且台中市現在是第二大城，林佳龍這屆也是2號，吉祥號次連莊，國民黨台中市長候選人盧秀燕抽到3號，支持者高喊「台中富市3」，宋原通抽中1號，強調支持兩岸和解台中一定好。

林佳龍拚連任，強調以市政為重，今天上午7點50分出席第2期-林森柳橋至民權柳橋啟用典禮，9點到太平區主持花東自強新村動土典禮，候選人號次抽韱由立委張廖萬堅立委代為抽籤，抽出2號，張廖萬堅表示，林佳龍這一屆的市長號次2號,他自己選立委當選的號次也是2號,代表林佳龍競選連任成功。

盧秀燕支持者百人輔選志工一早抵達台中州廳為盧秀燕加油打氣，盧秀燕8點50分在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等人陪同進入台中州廳，抽中3號，她強調「市長換人空氣換新，經濟會興」，支撐著也高呼「市長選乎3，台中換新衫」，

民進黨台南市長候選人黃偉哲抽中1號籤。（圖/程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人高思博（中）抽中2號籤，強調南高合作、共創雙贏。（圖/程炳璋攝）

無黨籍台南市長候選人林義豐抽中3號籤。（圖/程炳璋攝）

無黨籍台南市長候選人許忠信（右1）抽中4號。（程炳璋攝）

外交人員退休的台中市長候選人宋原通，登記單槍匹馬，這次來抽籤有很多支持者到場助陣，抽中1號，他強調「贊成兩岸和解大繁榮的請都投給我，贊成台灣維持對抗大中國的就請投給我的對手」。

桃園方面，第一個抽籤的是代表國民黨市長提名人陳學聖的主任武九齡，她抽中2號，開心比勝利V，第二個是現任民進黨市長鄭文燦競選辦公室文宣部主任兼發言人孫琬晴代抽到5號，喊出「桃園5告讚，就投鄭文燦」。第三個是朱梅雪抽到1號籤王，他並且向鄭文燦團隊下戰帖辯論；第四是捲土重來的吳富彤，抽到4號，最後一個抽籤的是楊麗環3號，喊出江「3」底定。

(中時電子報)