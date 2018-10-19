全國田徑錦標賽高雄登場 選手拚東京奧運積分

2018年10月19日 09:22 中時電子報 黃邱倫

由於國際田徑總會(IAAF)修改奧運參賽資格，將以往的達標成績改為世界排名積分制，因此18日在高雄世運田徑場舉行的全國錦標賽就相當重要了，因為全田錦已被IAAF列入與世大運同等級的B級賽事，參賽選手只要能在這次比賽拿到好成績，就能得到2020年東京奧運的世界排名積分。

中華田徑協會副秘書長鄭世忠表示，國際田徑總會發布最新世界排名積分計算規則，也啟用了世界排名測試網站，並且接受各國家協會匯報各國的賽事清單以便將該賽事運動員成績列入積分統計，今年九月正式啟用此規定。

未來世錦賽以及奧運將改採用積分世界排名限額達標，而不再是單一場次的成績達標方式。全田賽屬於B級賽事，等同於世大運，僅次於隸屬A級的奧運、世錦賽和亞運會，對於國內選手而言非常重要。

尤其是全田錦是兩年一次的賽會，同時也與全國運動會錯開來，這是全田錦可說是東京奧運會前國內唯一的世界排名積分賽。

可惜包含在雅加達-巨港亞運會奪得男子200公尺銀牌的楊俊瀚、男子400公尺跨欄陳傑與男子標槍好手黃士峰都以調整狀態為由缺席了本屆全田錦賽事。

但不少田徑界人士都感到很無奈，也很扼腕，畢竟亞運會已結束1個半月，若有心參賽狀況早就可以調整過來，追根究柢之後發覺有可能是因為這次賽事並沒有增列獎金，導致選手參賽意願不高，卻不知這是奧運積分賽，重要性不可言喻，缺席了這次比賽實為可惜，不但無法替自己爭取到積分，也讓賽會精采度降低不少。

(中時電子報)