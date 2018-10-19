NBA》發展聯盟搶人 球爸事業恐完蛋

「球爸」拉瓦爾鮑爾的JBA聯盟恐怕完蛋了。（美聯社資料照）

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中時電子報

「球爸」拉瓦爾鮑爾(LaVar Ball)一手操辦的心血JBA(青少年籃球聯盟)可能要付諸東流了，因為NBA發展聯盟(G League)宣布新制度，年滿18歲但還沒參加NBA選秀的年輕球員，將有機會獲得5個月最多12.5萬美元的合約。

新制度於2019年生效，NBA這一步棋幾乎宣判了球爸JBA的死刑，JBA球員月薪3000美元，球衣銷售還要跟球員拆帳，待遇比起發展聯盟實在差太多。不僅如此，球爸先前還爆出欠薪事件，這樣誰還肯幫他打球呢。

發展聯盟還另外輔導有希望進入NBA的年輕球員，幫助他們盡快適應職業舞台，所產生的磁吸效應迅速拉開他們與JBA的人才差距，前100名的好手幾乎全跑去發展聯盟了。球爸原本還躊躇滿志，等JBA步上軌道之後還要搞個女籃版本，現在看來他沒有這個機會了。

網路上還有人貼出JBA的比賽片段，跟發展聯盟相比自然是慘不忍睹。

(中時電子報)

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