馬英九親自加持力挺，蔡武宏「力拼第三席、壯大國民黨」！

2018年10月19日 09:31 中時電子報 綜合報導

馬英九前總統最近南下高雄為國民黨候選人輔選造勢，第一站就到前鎮小港區的蔡武宏競選總部，馬總統喊出「力挺蔡武宏、壯大國民黨」，引起如雷掌聲。

蔡武宏競選總部人氣強強滾，包括馬總統的民間友人翁慶輝、高雄黄復興黨部主委史忠義、前鎮小港區十幾位里長、以及上百位鄉親，把現場擠得水洩不通，馬總統高人氣再現。

馬總統致詞時，特別用台語表示，他年輕時在海軍陸戰隊當兵，在高雄生活了兩年，對這裡有非常深厚的感情。馬總統指出，他前陣子到大樹看一位80幾歲種鳳梨的老農，想協助他把鳳梨賣往大陸，卻得到對岸回應不買民進黨執政縣市的農產品。馬總統表示，民進黨把經濟搞到百業蕭條已是不爭的事實，因此年底選舉一定要「票投國民黨，經濟才會好」。馬總統一席話，引起現場熱烈共鳴！

馬總統還大力推薦蔡武宏，說蔡武宏是國民黨最年輕、最打拼的新世代，拜託大家多多支持、鼓勵年經的蔡武宏來拼未來。馬總統還在競選總部的牆面上親筆題字「支持韓國瑜、力挺蔡武宏、壯大國民黨」。

蔡武宏表示，他非常感謝馬總統的大力加持和鼓勵，讓他更有信心完成「力拼第三席、壯大國民黨」使命。蔡武宏指出，「高雄港自由經濟特區」是馬總統任內的重大政策，前行政院長張善政親口告訴蔡武宏，如果當年不是受阻於民進黨立委杯葛，今天前鎮小港的經濟絕對不一樣。因此，蔡武宏把重新推動高雄港自由經濟特區列為重要競選政見。蔡武宏和韓國瑜攜手一起全力拼經濟，要讓高雄變成一座好賺吃的城市，為眾多離鄉背井、出外打拼的「北漂青年」找到一條返鄉之路！

(中時電子報)