大寮林園邱于軒秀出與韓國瑜「定情照」 笑稱：韓總 我們回不去了！

2018年10月19日 09:34 中時電子報 綜合報導

韓國瑜氣勢如虹，民調翻轉，讓支持者氣勢大勝，連一路相挺韓國瑜的大寮、林園市議員參選人邱于軒也感到十分欣慰！

邱于軒 提供

邱于軒特別拿出陪韓國瑜剛到戶籍地林園廣應廟參香的照片，畫面中兩人笑容滿面，但背後連一個人都沒有！邱于軒笑稱，這是她陪韓國瑜打天下的「定情照」！邱于軒指出，韓國瑜初選勝利後，將戶籍遷來林園，人生地不熟，想拜票無路可走只能拜廟！當天，他的幕僚通知行程，韓國瑜要來林園廣應廟參香拜拜，照理說黨籍民意代表要出席陪伴，沒想到場的只有邱于軒，兩人見面後互相鼓勵，才留下這張歷史性的照片！

邱于軒 提供

邱于軒表示，其實她和韓國瑜很像，單槍匹馬出來打天下！年輕人靠著一股熱情出來參選，希望爭取「藍軍多一席」！但黨內不團結，讓她嚐盡「黨內互打」的心酸！但她不怕辛苦不怕累，不論是站路口、家戶拜訪甚至自己背著宣傳旗幟遶境就是希望能為失落了20年的大寮林園盡點心力，讓家鄉有建設！而她也積極爭取曝光度，上電視節目時更不忘提及大寮林園的現況和需要爭取的建設，就是希望家鄉被看見！

而看到韓國瑜現在聲勢逐步高昂，邱于軒笑說，以韓國瑜現在的人氣，要拍這雙人照應該是不可能了！現在在韓國瑜身邊只有幫「韓粉」拍照的份！不過，選戰尚未結束，韓國瑜和陳其邁的名調進入拉鋸戰，邱于軒也呼籲ㄧ定要幫韓國瑜拉票，讓他順利翻轉高雄！而大寮林園市議員也請支持年輕、專業、始終如一的邱于軒！

(中時電子報)