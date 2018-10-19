陳明通引用論語 盼與陸共啟「改革開放元年」

2018年10月19日 09:39 旺報 潘維庭

陸委會主委陳明通19日上午出席「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會開幕致詞，除了重申「中華民國台灣」是社會最大公約數，我們會堅守此一底線。也表示兩岸關係近70年來起伏跌宕，但兩岸之間的交流往來始終是無法阻斷；陳明通並期盼中國大陸扭轉敵意、對立思維，與我們共同啟動兩岸關係「改革開放的元年」，讓台海再現和平繁榮新局。

值得注意的是，陳明通特意引用論語與對岸對話。他提到，今年是大陸改革開放40年，明年則是中共建政70年，孔子在論語為政篇曾提到「四十而不惑、七十而從心所欲，不踰矩」，希望大陸領導人能充分體悟老祖宗的智慧，引領新一波全面均衡的改革治理挑戰。

陳明通致詞時提到，大陸改革開放成果非中共一己之力，台灣貢獻良多，「當年在地方工作、與台商多所接觸的中國大陸領導人習近平，亦正面看待台灣對大陸發展的經濟貢獻」，他也強調，期盼北京當局不僅止於借鑑台灣經貿發展的經驗，更應參採台灣在政治與社會轉型的先例，正確看待台灣對中國大陸持續發展，與維繫亞太區域繁榮的重要角色。

但他也提到，中共藉標舉「中國夢」及「民族復興」大旗，對外輸出「中國模式」，透過經濟、文化等手段包裝「銳實力」對各國進行滲透，意圖影響各國內部事務，已引發國際社會警覺，並採取相應手段約制中共「銳實力」擴張。

陳明通認為，中國大陸應翻轉「強政府、弱社會」的治理結構，發展進步不能取決於一黨一人，而應還權於民，解放民間多元活力，「期盼中國大陸領導人海納百川接受民主等普世價值，跳脫集權專政框架，逐步開放政治參與，落實民主監督制衡，完善人權保障，走出良性均衡的改革開放2.0版新發展道路。」

陳明通強調，我政府依循中華民國憲法、兩岸條例及相關法律處理兩岸事務。維繫台海現狀，是兩岸共同責任。

他也提到，近期中國大陸處心積慮對台外交打壓、政軍圍堵，企圖破壞台海現狀，「這已超過台灣各主要政黨與民眾的容忍底線，國際社會也無法認同。」

陳明通表示，台灣會以「求穩、應變、進步的原則」來應對，不會升高對抗、不會屈從退讓、不會走向衝突對抗，也不會背離民意。「中華民國台灣」是這個社會最大公約數，我們會堅守此一底線。中共片面界定的「一中原則」，違反台灣人民的自由意志，呼籲中共務實面對台海現狀，「以對話取代對抗，用交流取代圍堵。」

(旺報 )