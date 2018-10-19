超萌「樹獺」量體重！「慢速鬼」做喜歡的事也想跑第一

2018年10月19日 09:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

樹獺動作真的很慢嗎？來看真實的牠們是否都是「慢速」？但保育員說可不一定喔！迪士尼卡通動畫「動物方城市」裡深入人心的樹獺，本尊預計將在台北市立動物園熱帶雨林館開放時，重新和大家見面。明天(10月20日)是國際樹獺日，透過二趾樹獺彩虹家族，還有可愛的小寶寶，讓我們更靠近的認識牠們，學習牠們慢活的哲學。

二趾樹獺後肢有3個勾爪。（台北市立動物園提供）

二趾樹獺棲息在中、南美洲的熱帶雨林，雖然不會冬眠但是代謝率很低，平時和蝙蝠一樣，不論吃東西、睡覺、交配、育幼等都倒掛在樹上，每週1-2次下到地面排泄，是習性相當特殊的哺乳動物。美國迪士尼3D卡通動畫「動物方城市」，將樹獺慢條斯理的行為模式刻劃運用得很到位，意外讓可愛的樹獺瞬間爆紅。

台北市立動物園所長期照養的二趾樹獺，因為夜行館改建熱帶雨林館的工程，目前暫時借住在沒有對外開放的區域內，希望在熱帶雨林館開放時，能重新和大家見面。

二趾樹獺：先吃什麼好呢？（台北市立動物園提供）

二趾樹獺是動作最慢的哺乳動物，脖子短、四肢一樣長,前肢有兩個彎曲的勾爪,後肢有3個勾爪，沒有門齒跟犬齒，嘴唇硬化,可以切斷樹葉。二趾樹獺大部分的時間，都待在樹上或棲架上一動也不動，連保育員有時候也看不出牠們到底有沒有在活動。但二趾樹獺的動作，真得像電影中的樹獺公務員那麼慢嗎？保育員表示：「當牠想要做甚麼，動起來的速度也不慢喔！」

二趾樹獺寶寶「葉靛」趴在「葉藍」身上撒嬌。（台北市立動物園提供）

動物園的二趾樹獺有一個彩虹家庭，爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」一次生一胎，這幾年陸續生下「葉紅」、「葉橙」、「葉黃」、「葉綠」、「葉藍」、「葉靛」。爸爸和媽媽總是恩愛的擠在一起，剛滿1歲的「葉靛」也總是喜歡抱著媽媽，保育員最近一次(9月)幫「葉靛」量體重後，發現體重4.7公斤的「葉靛」想伸手抱媽媽，卻被媽媽張嘴驅趕，根據以往的照養經驗，保育員估計媽媽的肚子應該已經懷有「葉紫」了。

(中時電子報)